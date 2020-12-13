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14:43 (мск), источник: БЕЛТА

Динара Алимбекова заняла второе место на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Динара Алимбекова заняла второе место в гонке преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Белорусская спортсменка, не допустив осечек на стрельбище, уступила победительнице 13,9 сек. Победу праздновала норвежская стреляющая лыжница Марта Олсбю Ройселанд. Она допустила один промах, но показала лучшее время среди всех участниц гонки — 29 мин. 4,6 сек. Замкнула тройку призеров француженка Жюли Симон, допустившая три промаха на огневых рубежах и финишировавшая через 17,8 сек. после норвежки.

Белорусская спортсменка Ирина Кривко заняла 12-е место (отставание 1 мин. 34,2 сек., 1 промах). Ее подруги по команде Анна Сола (+4 мин. 19,0 сек., 7) и Елена Кручинкина (+4 мин. 58,5 сек., 6), завершили гонку на 47-м и 53-м местах в итоговом протоколе соответственно. Всего финишировали 60 биатлонисток.

  • 1
    Марта Ольсбу Ройселанн
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Динара Алимбекова
    Беларусь
    Беларусь
  • 3
    Жюли Симон
    Франция
    Франция
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