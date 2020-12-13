Динара Алимбекова заняла второе место на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене

Белорусская спортсменка, не допустив осечек на стрельбище, уступила победительнице 13,9 сек. Победу праздновала норвежская стреляющая лыжница Марта Олсбю Ройселанд. Она допустила один промах, но показала лучшее время среди всех участниц гонки — 29 мин. 4,6 сек. Замкнула тройку призеров француженка Жюли Симон, допустившая три промаха на огневых рубежах и финишировавшая через 17,8 сек. после норвежки.