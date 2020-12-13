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15:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Губерниев пообещал съесть ботинок в прямом эфире

Комментатор Дмитрий Губерниев после 32-й гонки без медалей для сборной России пообещал съесть ботинок в прямом эфире, если российский антирекорд достигнет отметки в 50 гонок.

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Источник: Спорт-Экспресс

Журналист сравнил себя с героем Чарли Чаплина, который в фильме «Золотая лихорадка» также ел свой ботинок.

Ранее Губерниев в прямом эфире жевал варежку, когда женская сборная России не попала в тройку лучших в эстафете.

  • 1
    Марта Ольсбу Ройселанн
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Динара Алимбекова
    Беларусь
    Беларусь
  • 3
    Жюли Симон
    Франция
    Франция
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