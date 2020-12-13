Белоруска становится звездой биатлона: Она берет медаль за медалью

Счастливые комбинации Истории людей, выигравших в лотерее

В субботу комментатору Дмитрию Губерниеву пришлось жевать свою варежку в прямом эфире «Матч ТВ». Все из-за женщин, которые не смогли в эстафете прервать безмедальную серию команды. Перед пасьютом он уже ничего не обещал. Хотя от Динары Алимбековой россиянки были не очень далеко: Ульяна Кайшева уступала 50 секунд, Ирина Казакевич и Лариса Куклина проигрывали чуть больше минуты и только Евгения Павлова была в 2-х.

Алимбекова преследовательниц к себе подпустила еще до первого рубежа. Вот только погоня Тириль Экхофф и Марте Улсбю-Ройселанн дальнейшего продолжения не имела. Обе отправились на штрафные круги. Ройселанн, правда, чуть больше повезло (одно непопадание), поэтому белоруске она уступала не так много — 25 секунд. У нас же место лучшей из россиянок занимала Казакевич (55 секунд отставания), потому что Кайшева четвертым выстрелом промазала. Остальные пока были похуже.

Второй круг оказался для Алимбековой неудачным. Она споткнулась, упала и уступила первое место Маркете Давидовой. Сбой помог подобраться к ней вплотную Франциске Пройсс, Доротее Вирер, Ройселанн и Элвире Эберг. Естественно, что после очередной лежки многие из них отсеялись. Промахи отцепили чешку и немку. Остальные проигрывали лидирующей группе больше 20 секунд. Наши же позиции стали еще хуже. Погоня никому из россиянок не далась легко. Отсюда и промахи.

На стойке из претендентов на победу вылетели Вирер и младшая Эберг. А вот Ройселанн и Алимбекова продолжали стрелять точно. Белоруска хоть и проигрывала норвежке 8,3 секунды, но еще ничего не теряла. Ей не нужно было думать о преследовательницах позади. Вирер и Ханна Эберг уступали Алимбековой где-то 25 секунд. Кстати, Казакевич прошла этот рубеж без промахов и снова затесалась в топ-15. Держалась Ирина за быстроногой Эберг.

Прийти вместе с Ройселанн на заключительный рубеж у Алимбековой не получилось. Она явно уступала ходом, проигрывая на отметке 7,6 километров 15 секунд. С таким заделом норвежка даже промах себе могла позволить. Так оно и вышло. Динара же сработала чисто и ушла с рубежа, проигрывая ей всего 2 секунды. Вот только сил у Алимбековой удержаться за Ройселанн сегодня не было. Норвежка задолго до финиша от нее убежала. Но и серебро для белоруски — большой успех. Она становится супертопом. Она уже на 2-м месте в общем зачете Кубка мира — в 6 очках от Ройселанн.

В зарубе же за бронзу Эберг спасовала перед Жюли Симон. Француженка ушла от нее после подъема.

Наши девушки снова не смогли бы бороться за топ-3 и с точной стрельбой: Казакевич финишировала 14-й, Куклина — 23-я, Кайшева — 27-я, Павлова — 42-я. На четвертых биатлонистки промахнулись 13 раз. При этом погода позволяла стрелять с минимальным количеством ошибок. Теперь же кажется, что безмедальный антирекорд прерваться может только в какой-нибудь из эстафет и не более. Объективно, но команда пока не в тех кондициях, чтобы бороться с лидерами сезона.