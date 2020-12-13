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15:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Казакевич заявила, что в гонке преследования ей не хватило дерзости

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российская биатлонистка Ирина Казакевич заявила, что в целом довольна выступлением в гонке преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, отметив, что в некоторых моментах действовала недостаточно агрессивно.

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Источник: Спорт РИА Новости

Казакевич в воскресной гонке допустила два промаха на четырех огневых рубежах и заняла 14-е место, показав лучший результат среди россиянок. Победу одержала норвежка Марте Олсбю-Ройселанн.

«В целом, гонка получилось. Конечно, в стрельбе лежа можно было не ошибаться и бороться за десятку или шестерку. Довольна гонкой, особенно довольна работой лыж, спасибо сервис-бригаде. Где-то старалась под кого-то подстроиться, где-то обгоняла, где-то пропускала, наверное, не хватало дерзости — на поворотах подрезали, я чувствовала себя ребенком в этот момент. Гонка достаточно интересная. Надеюсь, на следующем этапе (Кубка мира) будем порезвее», — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».

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