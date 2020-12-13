Казакевич заявила, что в гонке преследования ей не хватило дерзости

«В целом, гонка получилось. Конечно, в стрельбе лежа можно было не ошибаться и бороться за десятку или шестерку. Довольна гонкой, особенно довольна работой лыж, спасибо сервис-бригаде. Где-то старалась под кого-то подстроиться, где-то обгоняла, где-то пропускала, наверное, не хватало дерзости — на поворотах подрезали, я чувствовала себя ребенком в этот момент. Гонка достаточно интересная. Надеюсь, на следующем этапе (Кубка мира) будем порезвее», — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».