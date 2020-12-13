Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на этапе Кубка мира

Первое место заняла сборная Швеции, преодолевшая дистанцию за 1 час 16 минут 31,5 секунды, шведы ни разу не зашли на штрафной круг и затратили восемь дополнительных патронов на восьми огневых рубежах. Второй стала команда Норвегии (отставание 5,7 секунды; 1 круг + 11 патронов), третьей к финишу пришла сборная Германии (+44,1; 0+7).

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Россияне в составе Матвея Елисеева, Евгения Гараничева, Эдуарда Латыпова и Александра Логинова отстали от победителей на 1 минуту 13,5 секунды, пробежали один штрафной круг и затратили девять дополнительных патронов. Логинов на последней стрельбе допустил четыре промаха, уступив сборной Германии третью строчку.

Сборная России продлила антирекордную серию до 33 гонок без призовых мест на этапах Кубка мира. В последний раз медаль российской команде принес Логинов, ставший третьим в гонке преследования на чемпионате мира 2020 года (гонки чемпионатов мира входят в программу Кубка мира).

В эстафетном зачете сборная России занимает четвертое место, набрав 86 очков. Шведы и норвежцы делят лидерство с 114 очками в активе, следом идет сборная Германии (96). В Кубке наций лидирует сборная Норвегии (2571), россияне идут пятыми (2050).