Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
7ЦСКА проиграл в Загребе и занял последнее место в группе ЛЕ
10«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби
18:09 (мск), источник: БЕЛТА

Шведская мужская сборная выиграла эстафету на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Швеции выиграла эстафету на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: olympteka.ru

Скандинавские биатлонисты преодолели дистанцию за 1 час 16 мин. 31,5 сек. На второй позиции завершили гонку спортсмены из команды Норвегии (отставание — 5,7 сек.). Третье место у стреляющих лыжников из Германии (отставание — 44,1 сек.).

5 мифов о лотереях
Развенчиваем стереотипы
Белорусская команда заняла в эстафете 11-е место. Никита Лобастов, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Антон Смольский уступили победителям гонки 2 мин. 41,4 сек.

Накануне в женской эстафете первенствовали норвежки. Компанию им на пьедестале составили стреляющие лыжницы из Франции и Швеции. Белоруски заняли 10-е место.

  • 1
    Швеция
    Швеция
  • 2
    Норвегия
    Норвегия
  • 3
    Германия
    Германия
 Гороскоп на май 2020
Соцсети в восторге от нового фильтра Snapchat, превращающий людей в героев
«Краснодар» нанес «Локомотиву» крупнейшее поражение при Николиче
Логинов отказался давать интервью по итогам эстафеты на этапе КМ
Клуб РПЛ планирует сменить название по окончании сезона
Опубликовано новое видео конфликта Тедеско с игроками «Сочи»
Пилот «Ред Булл» выиграл последний этап сезона «Формулы-1»
«Барселона» — «Леванте»: смотри все матчи Ла Лиги в прямом эфире
ЦСКА принимает «Урал» в чемпионате России (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь