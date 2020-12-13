Шведская мужская сборная выиграла эстафету на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене

Скандинавские биатлонисты преодолели дистанцию за 1 час 16 мин. 31,5 сек. На второй позиции завершили гонку спортсмены из команды Норвегии (отставание — 5,7 сек.). Третье место у стреляющих лыжников из Германии (отставание — 44,1 сек.).