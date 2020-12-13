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18:04 (мск), источник: ТАСС

Биатлонист Логинов отказался от флеш-интервью по итогам эстафетной гонки на этапе КМ

ТАСС, 13 декабря. Российский биатлонист Александр Логинов отказался давать флеш-интервью после мужской эстафетной гонки на третьем этапе Кубка мира, проходящем в австрийском Хохфильцене.

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Источник: РИА "Новости"

Логинов бежал на четвертом этапе. На последнюю стрельбу спортсмен пришел третьим, однако, допустив четыре промаха, вынужден был пройти штрафной круг. В результате сборная России стала четвертой, отстав от победителей на 1 минуту 13,5 секунды. Первое место заняла сборная Швеции, второе — команда Норвегии, третьей к финишу пришла сборная Германии.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Хохфильцене 17—20 декабря.

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