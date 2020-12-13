Биатлонист Логинов отказался от флеш-интервью по итогам эстафетной гонки на этапе КМ

Логинов бежал на четвертом этапе. На последнюю стрельбу спортсмен пришел третьим, однако, допустив четыре промаха, вынужден был пройти штрафной круг. В результате сборная России стала четвертой, отстав от победителей на 1 минуту 13,5 секунды. Первое место заняла сборная Швеции, второе — команда Норвегии, третьей к финишу пришла сборная Германии.