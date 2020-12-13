Биатлонист Логинов отказался от флеш-интервью по итогам эстафетной гонки на этапе КМ
ТАСС, 13 декабря. Российский биатлонист Александр Логинов отказался давать
ТАСС, 13 декабря. Российский биатлонист Александр Логинов отказался давать
Логинов бежал на четвертом этапе. На последнюю стрельбу спортсмен пришел третьим, однако, допустив четыре промаха, вынужден был пройти штрафной круг. В результате сборная России стала четвертой, отстав от победителей на 1 минуту 13,5 секунды. Первое место заняла сборная Швеции, второе — команда Норвегии, третьей к финишу пришла сборная Германии.
Следующий этап Кубка мира пройдет в Хохфильцене