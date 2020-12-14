Динара Алимбекова поднялась на второе место в общем зачете Кубка мира по биатлону

На третьем этапе, прошедшем в минувший уик-энд в австрийском Хохфильцене, Динара Алимбекова дважды поднималась на пьедестал почета. Сначала она стала победительницей спринтерской гонки, а затем заняла вторую позицию в гонке преследования. Сейчас в активе лидера белорусской женской команды 265 очков. Динара Алимбекова всего шесть баллов уступает лидеру генеральной классификации норвежке Марте Олсбю-Ройселанн, третьей идет шведская биатлонистка Анна Эберг, у которой 259 очков.

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На трех стартовых кубковых этапах зачетные очки заработали еще три представительницы Беларуси: Ирина Кривко — 97 (23-е место в общем зачете), Елена Кручинкина — 48 (37) и Анна Сола — 12 (60). В зачете Кубка наций женская сборная Беларуси занимает 9-е место, набрав 1884 очка. Лидирует команда Швеции — 2459 баллов, второй идет сборная Франции — 2305, на третьем месте биатлонистки Норвегии — 2283.

В личном зачете у мужчин лидерство сохраняет норвежский биатлонист Йоханнес Бё, у которого 296 очков, вторая позиция у шведа Себастьяна Самуэльссона — 246 зачетных баллов, третьим идет француз Кантен Фийон Майе — 237. Лучший из белорусских биатлонистов Антон Смольский имеет 69 очков и занимает 28-е место. У Сергея Бочарникова 59 баллов (34-е место), Максим Воробей набрал 31 балл (42), у Романа Елетнова 10 очков (54). В зачете Кубка наций белорусская сборная находится на 8-й позиции, имея в своем активе 1716 очков. Впереди биатлонисты Норвегии — 2571, на второй позиции команда Швеции — 2320, третье место у сборной Германии — 2297.

Четвертый этап Кубка планеты также примет Хохфильцен. Его участникам предстоит провести шесть гонок:

17 декабря.

Мужской спринт на 10 км.

18 декабря.

Женский спринт на 7,5 км.

19 декабря.

Мужская гонка преследования на 12,5 км.

Женская гонка преследования на 10 км.

20 декабря.

Мужской масс-старт на 15 км.