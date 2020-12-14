Динара Алимбекова поднялась на второе место в общем зачете Кубка мира по биатлону
14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова поднялась на второе место в общем зачете Кубка мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова поднялась на второе место в общем зачете Кубка мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На третьем этапе, прошедшем в минувший
На трех стартовых кубковых этапах зачетные очки заработали еще три представительницы Беларуси: Ирина Кривко — 97 (23-е место в общем зачете), Елена Кручинкина — 48 (37) и Анна Сола — 12 (60). В зачете Кубка наций женская сборная Беларуси занимает 9-е место, набрав 1884 очка. Лидирует команда Швеции — 2459 баллов, второй идет сборная Франции — 2305, на третьем месте биатлонистки Норвегии — 2283.
В личном зачете у мужчин лидерство сохраняет норвежский биатлонист Йоханнес Бё, у которого 296 очков, вторая позиция у шведа Себастьяна Самуэльссона — 246 зачетных баллов, третьим идет француз Кантен Фийон Майе — 237. Лучший из белорусских биатлонистов Антон Смольский имеет 69 очков и занимает 28-е место. У Сергея Бочарникова 59 баллов (34-е место), Максим Воробей набрал 31 балл (42), у Романа Елетнова 10 очков (54). В зачете Кубка наций белорусская сборная находится на 8-й позиции, имея в своем активе 1716 очков. Впереди биатлонисты Норвегии — 2571, на второй позиции команда Швеции — 2320, третье место у сборной Германии — 2297.
Четвертый этап Кубка планеты также примет Хохфильцен. Его участникам предстоит провести шесть гонок:
17 декабря.
Мужской спринт на 10 км.
18 декабря.
Женский спринт на 7,5 км.
19 декабря.
Мужская гонка преследования на 12,5 км.
Женская гонка преследования на 10 км.
20 декабря.
Мужской
Женский