Шипулин оправдал Логинова за упущенную бронзу на этапе Кубка мира

По мнению Шипулина, Логинову мешает психологическое давление из-за отсутствия наград у сборной России в текущем сезоне. «Ему как бы надо скинуть груз ответственности. Видно, что он неплох. И мы видели по личным гонкам, что он немного проигрывает», — заявил бывший биатлонист.

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13 декабря мужская сборная России в составе Матвея Елисеева, Евгения Гараничева, Эдуарда Латыпова и Логинова финишировала четвертой в эстафетной гонке. Золото завоевала команда Швеции, второй стала Норвегия, третьей — Германия.

Также 13 декабря российские биатлонисты обновили свой антирекорд, доведя количество гонок без медалей до 32-х. В женской гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене лучшая из россиянок — Ирина Казакевич — заняла 14-е место.