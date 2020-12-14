Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
15Россия без побед: ЦСКА не смог обыграть «Фейеноорд»
14«Краснодар» — «Ренн»: Гол Берга, первая победа и путевка в Лигу Европы
14:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Шипулин оправдал Логинова за упущенную бронзу на этапе Кубка мира

Бывший российский биатлонист, чемпион мира 2017 года Антон Шипулин оправдал соотечественника Александра Логинова за упущенную бронзу в эстафете на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Его слова приводит «Комсомольская правда».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По мнению Шипулина, Логинову мешает психологическое давление из-за отсутствия наград у сборной России в текущем сезоне. «Ему как бы надо скинуть груз ответственности. Видно, что он неплох. И мы видели по личным гонкам, что он немного проигрывает», — заявил бывший биатлонист.

Во время загрузки произошла ошибка.
5 мифов о лотереях
Развенчиваем стереотипы

13 декабря мужская сборная России в составе Матвея Елисеева, Евгения Гараничева, Эдуарда Латыпова и Логинова финишировала четвертой в эстафетной гонке. Золото завоевала команда Швеции, второй стала Норвегия, третьей — Германия.

Также 13 декабря российские биатлонисты обновили свой антирекорд, доведя количество гонок без медалей до 32-х. В женской гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене лучшая из россиянок — Ирина Казакевич — заняла 14-е место.

Логинов — чемпион мира 2020 года в спринте, четырехкратный призер мирового первенства, четырехкратный чемпион Европы.

Читайте также
  • 1
    Швеция
    Швеция
  • 2
    Норвегия
    Норвегия
  • 3
    Германия
    Германия
 Самая сексуальная спортсменка мира снялась в купальнике
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
Болельщики ЦСКА потребовали отставки Гончаренко
Исмаилов после победы над Штырковым обратился к Хабибу: видео
В один ряд с «Баварией». «Краснодар» разгромил «Локомотив» в РПЛ
Экс-главный тренер сборной Хорватии скончался от коронавируса
Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов
Российский борец стал победителем Кубка мира
Медведева примет участие в показательных выступлениях на ЧР
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь