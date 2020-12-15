Казакевич обошла Акимову в рейтинге СБР после третьего этапа Кубка мира

Казакевич на прошедшем этапе Кубка мира заняла 23-е место в спринте и финишировала 14-й в гонке преследования. Женская сборная с Казакевич в составе стала восьмой в эстафете.

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В активе Казакевич 361 балл. Второе место занимает Екатерина Носкова (325), Татьяна Акимова (321), ранее лидировавшая в рейтинге СБР, переместилась на третью строчку. Акимова не принимала участие в первых трех этапах Кубка мира.

Мужской рейтинг продолжает возглавлять Александр Логинов (406). Вторым идет Матвей Елисеев (344), третьим — Игорь Малиновский (332).