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15:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Казакевич обошла Акимову в рейтинге СБР после третьего этапа Кубка мира

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Ирина Казакевич обошла Татьяну Акимову и возглавила рейтинг Союза биатлонистов России (СБР) после третьего этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене, сообщается на сайте организации.

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Источник: РИА "Новости"

Казакевич на прошедшем этапе Кубка мира заняла 23-е место в спринте и финишировала 14-й в гонке преследования. Женская сборная с Казакевич в составе стала восьмой в эстафете.

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В активе Казакевич 361 балл. Второе место занимает Екатерина Носкова (325), Татьяна Акимова (321), ранее лидировавшая в рейтинге СБР, переместилась на третью строчку. Акимова не принимала участие в первых трех этапах Кубка мира.

Мужской рейтинг продолжает возглавлять Александр Логинов (406). Вторым идет Матвей Елисеев (344), третьим — Игорь Малиновский (332).

Новая версия рейтинга была сформирована по результатам гонок третьего этапа Кубка мира в Хохфильцене и Кубка России. Рейтинг СБР является одним из критериев отбора спортсменов в состав национальной команды на этапы Кубка мира.

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