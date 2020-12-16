Над Логиновым сгущаются тучи. Но тренеры пока сдерживаются

Главные интриги этапа Кубка мира в Хохфильцене: выиграет ли Акимова медаль и съест ли Губерниев вторую перчатку?

Второй подряд австрийский этап завершает предновогоднюю часть Кубка мира. Обычно к этому моменту у всех команд уже куча пищи для размышлений: кто-то успел завоевать охапку медалей, кто-то — набрать форму, другие — понять и исправить собственные ошибки.

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У нас пока самое яркое событие — сжеванная в прямом эфире комментатором Дмитрием Губерниевым перчатка. Сделал он это в честь исторического антирекорда: у российской команды уже 33 гонки подряд без медалей. Это три стартовых этапа Кубка мира этого сезона плюс часть предыдущего. Последний раз наши были на пьедестале еще на чемпионате мира — 2020. Совсем в другой жизни, когда в Италии проводились международные соревнования с кучей зрителей, а о масках на пьедестале никто и в страшном сне бы не подумал…

Единственная надежда — на Логинова

Уже по привычке единственной реальной надеждой на медаль у нас можно считать Александра Логинова. Тем более что на четвертом этапе в Хохфильцене не будет эстафет — еще одного нашего шанса, который как раз Логинов в концовке предыдущего этапа и упустил.

В принципе текущая форма Александра вряд ли позволяет отнести его в ранг фаворитов. В зачете Кубка мира он идет только 19-м и в личных гонках этого сезона еще не поднимался выше 10-го места. Ключевым для Логинова будет спринт: если там получится быть недалеко от лидеров, в преследовании с четырьмя огневыми рубежами можно будет побороться за пьедестал. Провал же в спринте автоматически сделает очередной этап безмедальным: останется только масс-старт, а там бороться с норвежцами, французами и шведом Самуэльссоном в их отличной форме будет очень сложно.

— Конечно же, он переживает, — заявил старший тренер мужской сборной Юрий Каминский на вопрос про Логинова агентству «Р-Спорт». — Переживает сильно, стараемся ему помочь разобраться в себе, понять ошибки. На сегодня, к бабке ходить не надо, состояние его не самое лучшее. На этом фоне неудачная стрельба не добавляет ему настроения. Этот момент надо пережить. То, что не убивает, делает нас сильнее. Вопросы у меня, конечно же, есть, но я не хочу сейчас лезть к нему с этим. Не то время, когда надо разбираться. Нужно сделать это в спокойной обстановке. Сейчас наша задача — поддержать его, найти точки, на которые нужно надавить, чтобы улучшить его состояние.

Акимова в Пхенчхане наговорила такого, что Павлова в сравнении с ней — ангел

Старший тренер Михаил Шашилов уже анонсировал, что в четверг в спринте состоится долгожданное возвращение на Кубок мира Татьяны Акимовой. Последний раз эта биатлонистка выходила на старт международных соревнований еще в 2018-м на Олимпиаде в Пхенчхане.

Тогда Акимова наговорила много обидного в адрес тренерского штаба, который возглавлял Сергей Коновалов. Евгения Павлова с ее «мне некомфортно в команде» по сравнению с теми заявлениями Татьяны — просто ангел. Неудивительно, что после неудачной Олимпиады больше Акимова на Кубок мира не поехала. А вскоре взяла длительный перерыв и ушла в декрет.

Сейчас Акимова работает с прославленным лыжным тренером Николаем Лопуховым. На уровне Кубка России по скорости она уже на две головы выше всех. Вряд ли на Кубке мира это будет сравнимо с лучшими норвежками и шведками, но по крайней мере на уровне лучших из наших Акимова точно должна бежать. И это пока единственная в команде биатлонистка, возможности которой еще до конца не понятны.

Из всех остальных похвалить за три стартовых этапа можно разве что Ирину Казакевич. 23-летняя дебютантка в зачете Кубка мира сейчас стоит выше всех в команде — 23-й. Светлана Миронова никак не восстановится от последствий коронавируса, Лариса Куклина — от травмы руки, а про остальных даже говорить не хочется…

Судя по всему, с приездом Акимовой завершит выступления на Кубке мира Тамара Воронина. В двух последних гонках она однажды была 93-й, а еще раз ее обошли на круг. Тамаре, конечно, желаем удачи, но лучше бы ей набирать форму на российских соревнованиях.

Расписание этапа

17 декабря. 16.15. Мужчины. Спринт

18 декабря. 16.15. Женщины. Спринт

19 декабря. 15.00. Мужчины. Гонка преследования

19 декабря. 17.00. Женщины. Гонка преследования

20 декабря. 14.00. Мужчины. Масс-старт

20 декабря. 16.25. Мужчины. Масс-старт.

Сборная России

Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Семен Сучилов, Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев, Карим Халили, Петр Пащенко.

Женщины: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Анастасия Гореева, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Тамара Воронина, Татьяна Акимова.