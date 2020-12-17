Один из биатлонистов сборной Германии заразился коронавирусом
ТАСС, 17 декабря. Тест одного из спортсменов сборной Германии по биатлону дал положительный результат. Об этом сообщает
ТАСС, 17 декабря. Тест одного из спортсменов сборной Германии по биатлону дал положительный результат. Об этом сообщает
Имя биатлониста не называется. Он был немедленно изолирован от других членов сборной. Сообщается, что никто из спортсменов и других представителей сборной Германии не был заражен.
Четвертый этап Кубка мира по биатлону пройдет в Хохфильцене с 17 по 20 декабря. Программу соревнований откроет мужская спринтерская гонка, которая начнется сегодня в 16:15 мск.