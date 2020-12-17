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13:52 (мск), источник: ТАСС

Один из биатлонистов сборной Германии заразился коронавирусом

ТАСС, 17 декабря. Тест одного из спортсменов сборной Германии по биатлону дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

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Имя биатлониста не называется. Он был немедленно изолирован от других членов сборной. Сообщается, что никто из спортсменов и других представителей сборной Германии не был заражен.

Во время загрузки произошла ошибка.

Четвертый этап Кубка мира по биатлону пройдет в Хохфильцене с 17 по 20 декабря. Программу соревнований откроет мужская спринтерская гонка, которая начнется сегодня в 16:15 мск.

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