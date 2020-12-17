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17:52 (мск), источник: ТАСС

Норвежские биатлонисты заняли весь пьедестал в спринте на этапе Кубка мира

ТАСС, 17 декабря. Норвежский биатлонист Стурла Легрейд стал победителем спринта на четвертом этапе Кубка мира, который проходит в австрийском Хохфильцене.

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Источник: РИА "Новости"

Он прошел дистанцию 10 км без промахов на двух огневых рубежах за 23 минуты 4,9 секунды. Второе и третье места заняли его соотечественники — Йоханнес Дале (0 промахов; +7,9 секунды) и Йоханнес Бё (2; +19,9) соответственно.

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Россиянин Евгений Гараничев занял 13-е место (0; +1.09,9), Александр Логинов — 17-е (2; +1.21,3), Эдуард Латыпов — 30-е (2; +1.50,5), Антон Бабиков — 34-е (0; +1.51,6), Матвей Елисеев — 38-е (2; +2.02,7), Карим Халили — 73-е (1; +2.57,2).

В общем зачете Кубка мира лидерство сохраняет норвежец Йоханнес Бё, в его активе 344 очка. Вторым идет швед Себастьян Самуэльссон (286), третьим — Дале (276). Логинов занимает 16-е место (149), Елисеев — 24-е (97), Латыпов — 27-е (89), Гараничев — 32-е (67), Бабиков — 50-е (17), Семен Сучилов — 61-е (5), Петр Пащенко — 62-е (4). В зачете спринтерских гонок первое место занимает Йоханнес Бё (199), второе — Дале (178), третье — Самуэльссон (157), лучшим из россиян является Логинов (17-е место, 81 очко).

Позднее в четверг пройдет женский спринт на 7,5 км.

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