Норвежские биатлонисты заняли весь пьедестал в спринте на этапе Кубка мира

Он прошел дистанцию 10 км без промахов на двух огневых рубежах за 23 минуты 4,9 секунды. Второе и третье места заняли его соотечественники — Йоханнес Дале (0 промахов; +7,9 секунды) и Йоханнес Бё (2; +19,9) соответственно.