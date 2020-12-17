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17 декабря, источник: БЕЛТА

Норвежский биатлонист Легрейд выиграл спринт на КМ в Австрии

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский биатлонист Стурла Хольм Легрейд выиграл мужскую спринтерскую гонку на стартовавшем сегодня четвертом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Скандинавский спортсмен был точен на стрельбище и преодолел 10 км с двумя огневыми рубежами за 23 мин. 04,9 сек. Занявший второе место Йоханнес Дале также стрелял без промаха, но уступил соотечественнику 7,9 сек. На третьей позиции итогового протокола расположился Йоханнес Бё: у него два промаха и итоговое время на 19,9 сек. больше, чем у лидера.

Лучшим из белорусских биатлонистов стал Антон Смольский — 26-е место (отставание 1 мин. 39,6 сек., 2 промаха), Сергей Бочарников — 28-е место (+1 мин. 41,5 сек., 1). Максим Воробей занял 33-е место (+1 мин. 51,2 сек., 2). Роман Елетнов завершил гонку на 36-й позиции итогового протокола (+1 мин. 56,4 сек., 2). Дмитрий Лазовский финишировал 67-м (+2 мин. 47,7 сек., 3). Всего стартовали 108 биатлонистов.

  • 1
    Штурла Легрейд
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Йоханнес Дале
    Норвегия
    Норвегия
  • 3
    Йоханнес Бе
    Норвегия
    Норвегия
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