Норвежский биатлонист Легрейд выиграл спринт на КМ в Австрии

Скандинавский спортсмен был точен на стрельбище и преодолел 10 км с двумя огневыми рубежами за 23 мин. 04,9 сек. Занявший второе место Йоханнес Дале также стрелял без промаха, но уступил соотечественнику 7,9 сек. На третьей позиции итогового протокола расположился Йоханнес Бё: у него два промаха и итоговое время на 19,9 сек. больше, чем у лидера.