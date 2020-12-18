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18 декабря, источник: БЕЛТА

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Хохфильцене

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Дистанцию 7,5 км с двумя огневыми рубежами скандинавка пробежала за 19 мин. 38 сек., допустив при этом один промах. Второе место заняла ни разу не промахнувшаяся Ингрид Ландмарк Тандревольд, уступившая соотечественнице 7,6 сек. Замкнула тройку сильнейших еще одна представительница северной страны Марте Олсбю Ройселанн. Она была неточна на огневых рубежах один раз и пришла к финишу позже победительницы на 24,61 сек.

Лучшая из белорусок Елена Кручинкина седьмая. Она финишировала на 37,2 сек. позже Тириль Экхофф, не допустив оплошностей во время стрельбы. Анна Сола — 19-я (отставание 1 мин. 7,9 сек., 2 промаха). Динара Алимбекова — 31-я (+1 мин. 31,2 сек., 3), Ирина Кривко — 47-я (+1 мин. 47,8 сек., 1).

Всего стартовали 106 биатлонисток.

  • 1
    Тирил Экхофф
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Ингрид Таннреволь
    Норвегия
    Норвегия
  • 3
    Марта Ольсбу Ройселанн
    Норвегия
    Норвегия
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