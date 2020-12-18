Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Дистанцию 7,5 км с двумя огневыми рубежами скандинавка пробежала за 19 мин. 38 сек., допустив при этом один промах. Второе место заняла ни разу не промахнувшаяся Ингрид Ландмарк Тандревольд, уступившая соотечественнице 7,6 сек. Замкнула тройку сильнейших еще одна представительница северной страны Марте Олсбю Ройселанн. Она была неточна на огневых рубежах один раз и пришла к финишу позже победительницы на 24,61 сек.