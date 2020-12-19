Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
17«Краснодар» не встал на колени перед «Челси» в Англии
23Загитова и триколор, Дед Мороз и Снегурочка в масках: вторая победа сборной России в кадрах
19 декабря, источник: Sport24

За сборную России по биатлону по-прежнему стыдно

Матвей — лучший из наших, но только 18-й…

Наверх

Нельзя сказать, что в спринте в Хохфильцене на 4-м этапе Кубка мира сборная России выступила кучно, но все же перед пасьютом была определенная надежда хотя бы на топ-10. Евгений Гараничев и Александр Логинов уступали Стурле Холму Легрейду чуть больше минуты. Эдуард Латыпов, Антон Бабиков и Матвей Елисеев проигрывали уже под две, но история знает о сенсациях. В нашей ситуации что-то подобное могло случиться только при безошибочной стрельбе на всех огневых рубежах. Шансов было не так уж и много, но попытаться стоило. Хотя бы заехать в топ-10.

Подобраться со старта поближе к норвежцам нашим не удалось, но скорость того же Легрейда парни выдерживали. Дальше уже все решила стрельба. Йоханнес Бе дважды промазал, а Легрейд и Йоханнес Дале были точны. Они лидерами гонки и продолжили быть. 40 секунд им проигрывал Ветле Шостад Кристиансен, а Рыжий теперь шел в 50 секундах. У нас же все первую лежку отработали точно, кроме Логинова (два непопадания). А ближе всех к разворачивающейся борьбе был пока только Гараничев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Каких-то серьезных отыгрышей до следующей лежки мы не увидели. Тот же Бе не пытался преследовать друзей по команде. Он раскладывался по дистанции так, чтобы на рубеже сработать без промахов. И эта тактика сработала. Теперь он уже был вплотную к Кристиансену. Рядом с норвежцами были Эмильен Жаклен и Мартин Понсилуома. Лидировали же все те же персонажи — Легрейд и Дале. Постоянство демонстрировал и Гараничев. В этом сезоне лежка у него стопроцентная. Еще бы к этому и ход крутой. Пока же Евгению не удавалось приблизиться к топ-6.

Спокойное начало гонки закончилось, когда биатлонисты добрались до стрельбы из положения стоя. Легрейд промазал один раз, а вот Дале совсем спасовал, отправившись на два штрафных круга. Ошибки лидеров помогли Понсилуоме, Кристиансену и Жаклену. Теперь они проигрывали Легрейду всего 30 секунд. Несмотря на промахи, были рядом с этой троицей и Бе (тоже бежал штрафной круг) с Дале. А вот Гараничев дважды промазал и никакая борьба за топ-6 ему уже не светила. Точным оставался только Елисеев, который смог с 38-го места подняться на 21-е. Остальные были далеко.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ожидалось, что Легрейд промажет больше двух раз и борьба за победу в гонке станет напряженнее, но норвежец был точен. Преследователям осталось зарубаться только за оставшиеся места на подиуме. Набралось таких аж четыре человека. Но уже на отметке 11,6 километров Понсилуома и Кристиансен отвалились. Им было не по силам тягаться с Бе и Жакленом. Француз решил ничего не ждать и попытался оторваться на одном из подъемов, но Рыжий не сдавался. Между ними образовался небольшой просвет, но перед финишем Бе мог включить свой спринт и попытаться обогнать Жаклена. Попытался, но из последних сил. Француз был свежее и свою серебряную медаль не отдал.

У нас же лучшим стал Елисеев — 18-й. Матвей порадовал безошибочной стрельбой. Логинов финишировал 22-м. Видно, что свою лучшую форму лидер команды найти пока не может. На 25-м месте расположился Гараничев, который все свои неточности совершил на стойке. Латыпов стал 29-м, а Бабиков все еще не может нащупать свою скорость. У него два промаха (у Эдуарда столько же), но он только 37-й. До стабильности норвежцев нашим парням пока далеко. Да и до кучности результатов тоже. Хорошо, что хоть в масс-старте не один Логинов участвовать будет.

  • 1
    Штурла Легрейд
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Эмильян Жаклен
    Франция
    Франция
  • 3
    Йоханнес Бе
    Норвегия
    Норвегия
 Навка: «Только один мужчина мне отказал»
«Все решил секс». Ягудин — о знакомстве с будущей женой
Променяет ли Тедеско «Спартак» на худший клуб бундеслиги
«Спартак» и «Зенит» судить хотят, на остальных плюют. Итоги тура
«Она сумасшедшая». Итальянская лыжница выбила россиянку с трассы
«Барселона» - «Валенсия»: Месси повторил рекорд Пеле по голам
Кокорин в «Спартаке» - сплошной скандал. Он уехал на Мальдивы
«Ювентус» разгромил «Парму» в серии А, Роналду оформил дубль
С трудом: сборная России обыграла чехов на Кубке Первого канала
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь