За сборную России по биатлону по-прежнему стыдно
Матвей — лучший из наших, но только 18-й…
Матвей — лучший из наших, но только 18-й…
Нельзя сказать, что в спринте в Хохфильцене на 4-м этапе Кубка мира сборная России выступила кучно, но все же перед пасьютом была определенная надежда хотя бы на топ-10. Евгений Гараничев и Александр Логинов уступали Стурле Холму Легрейду чуть больше минуты. Эдуард Латыпов, Антон Бабиков и Матвей Елисеев проигрывали уже под две, но история знает о сенсациях. В нашей ситуации
Подобраться со старта поближе к норвежцам нашим не удалось, но скорость того же Легрейда парни выдерживали. Дальше уже все решила стрельба. Йоханнес Бе дважды промазал, а Легрейд и Йоханнес Дале были точны. Они лидерами гонки и продолжили быть. 40 секунд им проигрывал Ветле Шостад Кристиансен, а Рыжий теперь шел в 50 секундах. У нас же все первую лежку отработали точно, кроме Логинова (два непопадания). А ближе всех к разворачивающейся борьбе был пока только Гараничев.
Спокойное начало гонки закончилось, когда биатлонисты добрались до стрельбы из положения стоя. Легрейд промазал один раз, а вот Дале совсем спасовал, отправившись на два штрафных круга. Ошибки лидеров помогли Понсилуоме, Кристиансену и Жаклену. Теперь они проигрывали Легрейду всего 30 секунд. Несмотря на промахи, были рядом с этой троицей и Бе (тоже бежал штрафной круг) с Дале. А вот Гараничев дважды промазал и никакая борьба за топ-6 ему уже не светила. Точным оставался только Елисеев, который смог с 38-го места подняться на 21-е. Остальные были далеко.
Ожидалось, что Легрейд промажет больше двух раз и борьба за победу в гонке станет напряженнее, но норвежец был точен. Преследователям осталось зарубаться только за оставшиеся места на подиуме. Набралось таких аж четыре человека. Но уже на отметке 11,6 километров Понсилуома и Кристиансен отвалились. Им было не по силам тягаться с Бе и Жакленом. Француз решил ничего не ждать и попытался оторваться на одном из подъемов, но Рыжий не сдавался. Между ними образовался небольшой просвет, но перед финишем Бе мог включить свой спринт и попытаться обогнать Жаклена. Попытался, но из последних сил. Француз был свежее и свою серебряную медаль не отдал.
У нас же лучшим стал Елисеев — 18-й. Матвей порадовал безошибочной стрельбой. Логинов финишировал 22-м. Видно, что свою лучшую форму лидер команды найти пока не может. На 25-м месте расположился Гараничев, который все свои неточности совершил на стойке. Латыпов стал 29-м, а Бабиков все еще не может нащупать свою скорость. У него два промаха (у Эдуарда столько же), но он только 37-й. До стабильности норвежцев нашим парням пока далеко. Да и до кучности результатов тоже. Хорошо, что хоть в