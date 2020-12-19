За сборную России по биатлону по-прежнему стыдно

Нельзя сказать, что в спринте в Хохфильцене на 4-м этапе Кубка мира сборная России выступила кучно, но все же перед пасьютом была определенная надежда хотя бы на топ-10. Евгений Гараничев и Александр Логинов уступали Стурле Холму Легрейду чуть больше минуты. Эдуард Латыпов, Антон Бабиков и Матвей Елисеев проигрывали уже под две, но история знает о сенсациях. В нашей ситуации что-то подобное могло случиться только при безошибочной стрельбе на всех огневых рубежах. Шансов было не так уж и много, но попытаться стоило. Хотя бы заехать в топ-10.

Подобраться со старта поближе к норвежцам нашим не удалось, но скорость того же Легрейда парни выдерживали. Дальше уже все решила стрельба. Йоханнес Бе дважды промазал, а Легрейд и Йоханнес Дале были точны. Они лидерами гонки и продолжили быть. 40 секунд им проигрывал Ветле Шостад Кристиансен, а Рыжий теперь шел в 50 секундах. У нас же все первую лежку отработали точно, кроме Логинова (два непопадания). А ближе всех к разворачивающейся борьбе был пока только Гараничев.

Каких-то серьезных отыгрышей до следующей лежки мы не увидели. Тот же Бе не пытался преследовать друзей по команде. Он раскладывался по дистанции так, чтобы на рубеже сработать без промахов. И эта тактика сработала. Теперь он уже был вплотную к Кристиансену. Рядом с норвежцами были Эмильен Жаклен и Мартин Понсилуома. Лидировали же все те же персонажи — Легрейд и Дале. Постоянство демонстрировал и Гараничев. В этом сезоне лежка у него стопроцентная. Еще бы к этому и ход крутой. Пока же Евгению не удавалось приблизиться к топ-6.

Спокойное начало гонки закончилось, когда биатлонисты добрались до стрельбы из положения стоя. Легрейд промазал один раз, а вот Дале совсем спасовал, отправившись на два штрафных круга. Ошибки лидеров помогли Понсилуоме, Кристиансену и Жаклену. Теперь они проигрывали Легрейду всего 30 секунд. Несмотря на промахи, были рядом с этой троицей и Бе (тоже бежал штрафной круг) с Дале. А вот Гараничев дважды промазал и никакая борьба за топ-6 ему уже не светила. Точным оставался только Елисеев, который смог с 38-го места подняться на 21-е. Остальные были далеко.

Ожидалось, что Легрейд промажет больше двух раз и борьба за победу в гонке станет напряженнее, но норвежец был точен. Преследователям осталось зарубаться только за оставшиеся места на подиуме. Набралось таких аж четыре человека. Но уже на отметке 11,6 километров Понсилуома и Кристиансен отвалились. Им было не по силам тягаться с Бе и Жакленом. Француз решил ничего не ждать и попытался оторваться на одном из подъемов, но Рыжий не сдавался. Между ними образовался небольшой просвет, но перед финишем Бе мог включить свой спринт и попытаться обогнать Жаклена. Попытался, но из последних сил. Француз был свежее и свою серебряную медаль не отдал.