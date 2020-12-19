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19 декабря, источник: БЕЛТА

Норвежка Тириль Экхофф победила в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежская спортсменка Тириль Экхофф победила в гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Скандинавская стреляющая лыжница преодолела 10 км с четырьмя огневыми рубежами за 18 мин. 24,8 сек. У победительницы один промах.

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Второе место досталось шведской биатлонистке Ханне Эберг, которая проиграла лидеру 22,5 сек. Замкнула тройку лидеров младшая сестра Ханны, Эльвира Эберг, отставшая от норвежки на 27,6 сек. Обе спортсменки из Швеции были неточны на стрельбище по два раза.

Что касается белорусок, то лучшей из них стала Динара Алимбекова, отыгравшая 20 позиций и финишировавшая на 11-м месте в итоговом протоколе (отставание 1 мин. 30,8 сек, 1 промах). Анна Сола — 16-я (отставание 1 мин. 45,4 сек., 3 промаха). Ирина Кривко не финишировала, допустив пять промахов на первом огневом рубеже.

Завершили гонку 58 биатлонисток.

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    Эльвира Эберг
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