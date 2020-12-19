А нужен ли нам масс-старт? Если не будет россиянок — не будет и очередного провала
По итогам гонки преследования только Акимова финишировала в топ-30. Она 29-я.
По итогам гонки преследования только Акимова финишировала в топ-30. Она 29-я.
Эх, кто бы мог подумать, скажем, лет 10 назад, что российские биатлонистки будут биться не за медали в контактных гонках, а хотя бы за то, чтобы туда попасть. И если до пасьюта наши девушки пока добираются, пусть и не все, то с
В гонке преследования в Хохфильцене россиянки не претендовали на медали, а бились лишь за то, чтобы зацепиться за участие в
А вот у Павловой, Гореевой, Акимовой, Кайшевой и Мироновой был шанс попасть в число лучших по итогам конкретного этапа. Ну или хотя бы попытаться это сделать. До
Норвежки бодро пробежали первый круг и сохранили призовую тройку неизменной на подходе к рубежу. Впрочем, стрельба её разделила. Если Экхофф и Тандерволд, закрыв все мишени, остались на первом и втором местах, то Рёйселанд один раз ошиблась и пропустила вперёд не только немку Пройс, дышавшую ей в спину, но и ещё пяток соперниц, державшихся в некотором отдалении.
В эту группу едва не включилась Евгения Павлова, которая классно прошла первый круг и закрыла все пять мишеней: она шла в начале второй десятки и даже
На второй «лёжке» лидирующие норвежки были не безупречны — у обеих по промаху. Экхофф за счёт высокой скорости осталась первой, а Тандерволд выпустила вперёд шведок Ханну Эберг и Линн Персон, итальянку Вирер и соотечественницу Рёйселанд. Все — в
Павлова, к сожалению, промахнулась и продвинуться выше не сумела. На выходе со штрафного круга она была 15-й, и вновь уступала лидерам больше минуты. Гореева, Миронова и Акимова чуть улучшили свои позиции, а Кайшева продолжила проваливаться — ещё два промаха и 56-е место.
Экхофф своё первое место сдавать не планировала — на третьем круге она уступила соперницам пару секунд, но отстреляла чисто. Преследовательницы же стреляли с переменным успехом: Вирер, Тандерволд и Эльвира Эберг обошлись без промахов и сохраняли шансы даже на золото.
А у российских болельщиков поводы для радости кончились: Павлова промахнулась на «стойке» два раза и откатилась на 25-е место. Но все остальные были ещё ниже. Да Кайшева в этот раз отработала без промахов, зато Миронова «застрелилась» — сразу три штрафных круга.
У Тириль Экхофф же никаких проблем не было — от соперниц оторвалась, пять последних мишеней закрыла и почала выигрывать гонку. А за серебро и бронзу началась заруба: Вирер, Тандерволд и Эльвира Эберг синхронном промахнулись, а потому на второе место вышла чисто стрелявшая Ханна Эберг. Отрыв
Россиянки? Ну, только Акимова в топ-30. Остальные — ниже.
А нужен ли нам
Михаил Чесалин