Главный тренер объяснил причины неудач сборной России по биатлону
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал, почему национальная команда не может добиться успеха в нынешнем сезоне.
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал, почему национальная команда не может добиться успеха в нынешнем сезоне.
По словам тренера, были допущены ошибки при подготовке спортсменов к старту сезона.
«Некоторые биатлонисты посчитали, что они будут разбегаться на этапах Кубка мира и набирать форму за счет начала сезона. Тут я принципиально не согласен. Весь мировой биатлон уже давно ушел от этой практики. Сборной России не хватило подводящей работы перед сезоном. Период между летним чемпионатом страны и зимой нас подвел, мы
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В субботу антирекордная серия сборной России без медалей в гонках Кубка мира, увеличилась до 37 стартов.