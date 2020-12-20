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14:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Главный тренер объяснил причины неудач сборной России по биатлону

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал, почему национальная команда не может добиться успеха в нынешнем сезоне.

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Источник: РИА "Новости"
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По словам тренера, были допущены ошибки при подготовке спортсменов к старту сезона.

«Некоторые биатлонисты посчитали, что они будут разбегаться на этапах Кубка мира и набирать форму за счет начала сезона. Тут я принципиально не согласен. Весь мировой биатлон уже давно ушел от этой практики. Сборной России не хватило подводящей работы перед сезоном. Период между летним чемпионатом страны и зимой нас подвел, мы где-то ошиблись. Работа, проделанная командой, не достаточна для достижения других результатов», — рассказал Польховский в интервью Sports.ru.

«Не могу сказать, что Светлана Миронова не переживает из-за своих выступлений. Она видит ошибки, но пока не может исключить их. На Свете никто крест не ставит, видимо, мы плохо работаем. Нужно усилить подготовку и найти те моменты, которые Миронова упускает», — добавил тренер.

В субботу антирекордная серия сборной России без медалей в гонках Кубка мира, увеличилась до 37 стартов.

Во время загрузки произошла ошибка.
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