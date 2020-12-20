Сливко: Я начала тренироваться. Коронавирус потихоньку меня отпускает

«Сегодня было немного свежо, но это мне не помешало сделать хорошую тренировку на лыжах. Чайковский — прекрасное место, я много раз выступала тут очень достойно еще юниоркой зимой, да и летом будучи уже женщиной, но зимой я стартовала в этом замечательном месте шесть лет назад.

А вообще, мои дорогие друзья, родные и любимые болельщики, я хочу поделиться с вами хорошей новостью — я начала тренироваться. Коронавирус потихоньку меня отпускает, мое самочувствие становится лучше, здоровье приходит в норму. Не знаю, как поведет себя организм, когда я ему дам соревновательную нагрузку, но выступать на «Ижевской винтовке» я буду 100%.