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15:04 (мск), источник: Sport24

Сливко: Я начала тренироваться. Коронавирус потихоньку меня отпускает

Российская биатлонистка Виктория Сливко вылечилась от коронавируса и начала тренироваться. Об этом чемпионка Европы рассказала в инстаграме.

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Источник: Sport24

«Сегодня было немного свежо, но это мне не помешало сделать хорошую тренировку на лыжах. Чайковский — прекрасное место, я много раз выступала тут очень достойно еще юниоркой зимой, да и летом будучи уже женщиной, но зимой я стартовала в этом замечательном месте шесть лет назад.

А вообще, мои дорогие друзья, родные и любимые болельщики, я хочу поделиться с вами хорошей новостью — я начала тренироваться. Коронавирус потихоньку меня отпускает, мое самочувствие становится лучше, здоровье приходит в норму. Не знаю, как поведет себя организм, когда я ему дам соревновательную нагрузку, но выступать на «Ижевской винтовке» я буду 100%.

Я сделаю все возможное и невозможное. Я вас всех люблю и говорю каждому из вас большое спасибо, кто был и есть со мной, несмотря ни на что, — написала Сливко.

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