Биатлонист Логинов упустил шанс прервать позорную серию России
Если лидер сборной наладит стрельбу, антирекорд обновляться не будет.
Если лидер сборной наладит стрельбу, антирекорд обновляться не будет.
Еще в субботу стало известно, что в мужском
Погода в Австрии была в помощь нашим ребятам. Ветра практически не наблюдалось. Оставалось только грамотно подойти к стрельбищу, которое славится своей коварностью для всех биатлонистов. Точно на лежке смогли отработать 16 человек. Среди них были Логинов, Елиисеев и Гараничев. Латыпов же после прохождения штрафного круга проигрывал Якову Факу 45,5 секунды. Он шел предпоследним и выбраться поближе ему было очень проблематично. Скоростью порадовать Латыпов в этой гонке не мог.
Второй круг прошел спокойно. Никто не рвался вперед, потому что это было бессмысленно. Хотя Логинов подобрался к топ-6. Это вызывало опасения перед очередной стрельбой, но Александр был снова точен. Теперь он шел рядом с братьями Бе и Стурлой Холмом Легрейдом. Гараничев тоже выбил все мишени. От лидеров россиянин был в 14-секундах. А вот Елисеев ошибся и в позициях потерял — 28 секунд отставания. Ситуация у Латыпова продолжала оставаться печальной.
Логинов, соскучившись по тому, чтобы лидировать в гонках, вышел вперед на отметке 7,1 км. Было приятно видеть его на первом месте. В
Потом он, правда, чуть сбросил скорость и пропустил вперед норвежцев. Выглядело это как тактический ход перед стойкой. С ней у Логинова в этом сезоне чудовищные проблемы. Когда они пришли на рубеж вместе с Бе и начали изготовку, стало тревожно. Увы, не помогли избежать ошибок и скрещенные на удачу пальцы. Если Рыжий отправился на один штрафной круг, Логинов дважды не попал и шансы на медаль растаяли.
Если бы у Гараничева были силы, он мог идти вместе с лидерами, но после точной стойки Евгений проигрывал 30 секунд. Отыграть ему это отставание у Легрейда, Мартина Понсилуомы и Арнда Пайффера не представлялось возможным. Еще до стрельбы эту группу Бе догнал. На заключительном рубеже
За два километра до финиша швед и немец оторвались от преследователей, но никто из них не спешил атаковать. Все случилось на спуске перед выходом на стадион. Пайффер обошел Понсилуому по внутреннему радиусу и включил свой спринт. Швед даже не стал пытаться навязать борьбу опытному немцу. Борьба за бронзу была у Бе и Долля, потому что Жаклен упал на спуске, где все правильно сделал Пайффер. Тарьей предсказуемо оказался сильнее.
У нас же Логинов заехал в топ-10. И пока это повторение лучшего результата в сезоне. На один промах меньше и Александр смог бы спокойно бороться за медаль. Ходом он ведь сегодня был очень хорош (5-й среди всех). Бе проиграл всего 25 секунд. Елисеев (20-й), Гараничев (21-й) и Латыпов (23-й) финишировали кучно, но для