Биатлонист Логинов упустил шанс прервать позорную серию России

Еще в субботу стало известно, что в мужском масс-старте от России примут участие Александр Логинов, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев. Они отобрались согласно тоталу и результатам. Эдуарду Латыпову не хватило немного, чтобы попасть в заявку. Он значился первым запасным и мог выступить, если кто-то из биатлонистов решил бы сняться с гонки. Шансов было не так много, но Латыпову повезло. Норвежец Эрленд Бьонтегор отказался от масс-старта (да и вообще не выступал на этапе в Хохфильцене), и его место занял россиянин.

Погода в Австрии была в помощь нашим ребятам. Ветра практически не наблюдалось. Оставалось только грамотно подойти к стрельбищу, которое славится своей коварностью для всех биатлонистов. Точно на лежке смогли отработать 16 человек. Среди них были Логинов, Елиисеев и Гараничев. Латыпов же после прохождения штрафного круга проигрывал Якову Факу 45,5 секунды. Он шел предпоследним и выбраться поближе ему было очень проблематично. Скоростью порадовать Латыпов в этой гонке не мог.

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Второй круг прошел спокойно. Никто не рвался вперед, потому что это было бессмысленно. Хотя Логинов подобрался к топ-6. Это вызывало опасения перед очередной стрельбой, но Александр был снова точен. Теперь он шел рядом с братьями Бе и Стурлой Холмом Легрейдом. Гараничев тоже выбил все мишени. От лидеров россиянин был в 14-секундах. А вот Елисеев ошибся и в позициях потерял — 28 секунд отставания. Ситуация у Латыпова продолжала оставаться печальной.

Логинов, соскучившись по тому, чтобы лидировать в гонках, вышел вперед на отметке 7,1 км. Было приятно видеть его на первом месте. В кои-то веки.

Потом он, правда, чуть сбросил скорость и пропустил вперед норвежцев. Выглядело это как тактический ход перед стойкой. С ней у Логинова в этом сезоне чудовищные проблемы. Когда они пришли на рубеж вместе с Бе и начали изготовку, стало тревожно. Увы, не помогли избежать ошибок и скрещенные на удачу пальцы. Если Рыжий отправился на один штрафной круг, Логинов дважды не попал и шансы на медаль растаяли.

Если бы у Гараничева были силы, он мог идти вместе с лидерами, но после точной стойки Евгений проигрывал 30 секунд. Отыграть ему это отставание у Легрейда, Мартина Понсилуомы и Арнда Пайффера не представлялось возможным. Еще до стрельбы эту группу Бе догнал. На заключительном рубеже из-за этого соседства завязалась настоящая битва нервов. Выдержали ее лишь Понсилуома и Пайффер. Эмильен Жаклен, Бенедикт Долль и Тарьей Бе чуть уступали лидерам, но тоже претендовали на победу в гонке.

За два километра до финиша швед и немец оторвались от преследователей, но никто из них не спешил атаковать. Все случилось на спуске перед выходом на стадион. Пайффер обошел Понсилуому по внутреннему радиусу и включил свой спринт. Швед даже не стал пытаться навязать борьбу опытному немцу. Борьба за бронзу была у Бе и Долля, потому что Жаклен упал на спуске, где все правильно сделал Пайффер. Тарьей предсказуемо оказался сильнее.

У нас же Логинов заехал в топ-10. И пока это повторение лучшего результата в сезоне. На один промах меньше и Александр смог бы спокойно бороться за медаль. Ходом он ведь сегодня был очень хорош (5-й среди всех). Бе проиграл всего 25 секунд. Елисеев (20-й), Гараничев (21-й) и Латыпов (23-й) финишировали кучно, но для масс-старта все равно неудачно. Там же всего 30 человек участвуют. Но хоть какие-то очки в общий зачет Кубка мира.