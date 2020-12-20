Логинов поднялся на 15-е место в общем зачёте Кубка мира
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира после
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира после
В этой гонке
Второе место
Лучший из россиян Александр Логинов, ставший 10-м в гонке преследования в Хохфильцене, занимает 15-е место в общем зачёте Кубка мира.
Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
После 10 гонок
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 428.
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 373.
3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 344…
15. Александр Логинов (Россия) — 199…
22. Матвей Елисеев (Россия) — 141…
25. Эдуард Латыпов (Россия) — 117…
27. Евгений Гараничев (Россия) — 103…
51. Антон Бабиков (Россия) — 21.