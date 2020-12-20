Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
11Витсель помог «Зениту» установить антирекорд в Лиге чемпионов
10«Локомотив» тоже лишился шансов на плей-офф ЛЧ
16:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Логинов поднялся на 15-е место в общем зачёте Кубка мира

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира после масс-старта на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В этой гонке Бё-младший занял седьмое место. В активе Йоханнеса 428 очков.

Второе место по-прежнему удерживает норвежец Стурла Холм Легрейд. На третью строчку поднялся швед Себастиан Самуэльссон.

Лучший из россиян Александр Логинов, ставший 10-м в гонке преследования в Хохфильцене, занимает 15-е место в общем зачёте Кубка мира.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
После 10 гонок

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 428.
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 373.
3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 344…
15. Александр Логинов (Россия) — 199…
22. Матвей Елисеев (Россия) — 141…
25. Эдуард Латыпов (Россия) — 117…
27. Евгений Гараничев (Россия) — 103…
51. Антон Бабиков (Россия) — 21.

 Сколько заработал Хабиб на всю свою карьеру?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Сборная России по хоккею стала победителем Кубка Первого канала
10 летних трансферов в РПЛ, которые сработали лучше других
Норвежка выиграла масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону
Игрок «Милана» забил самый быстрый гол в истории Серии А (видео)
Губерниев учредил денежный приз для российских биатлонистов
«Тоттенхэм» принимает «Лестер» в чемпионате Англии (трансляция)
Сборная России по хоккею не сыграет перед стартом молодежного ЧМ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь