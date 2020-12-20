Логинов поднялся на 15-е место в общем зачёте Кубка мира

В этой гонке Бё-младший занял седьмое место. В активе Йоханнеса 428 очков.



Второе место по-прежнему удерживает норвежец Стурла Холм Легрейд. На третью строчку поднялся швед Себастиан Самуэльссон.



Лучший из россиян Александр Логинов, ставший 10-м в гонке преследования в Хохфильцене, занимает 15-е место в общем зачёте Кубка мира.



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После 10 гонок



1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 428.

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 373.

3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 344…

15. Александр Логинов (Россия) — 199…

22. Матвей Елисеев (Россия) — 141…

25. Эдуард Латыпов (Россия) — 117…

27. Евгений Гараничев (Россия) — 103…

51. Антон Бабиков (Россия) — 21.