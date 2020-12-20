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16:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Губерниев и «Матч ТВ» учредили денежный приз для российских биатлонистов

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что следующий российский биатлонист, который попадет на пьедестал в гонке Кубка мира, получит денежный приз.

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Источник: РИА "Новости"
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Комментатор надеется, что такой конкурс поможет замотивировать российских спортсменов.

«Вместе с “Матч ТВ” и программой “Биатлон с Дмитрием Губерниевым” мы запускаем конкурс. Следующий российский биатлонист, завоевавший медаль на Кубке мира, получит от нас 100 тысяч рублей! Если это произойдет в эстафете, то награда делится на четверых. Все очень ждут, когда уже наши смогут подняться на пьедестал. Мы делаем все возможное, чтобы воодушевить сборную России. Ребята уже задолжали болельщикам медали», — заявил Губерниев в прямом эфире.

Телеведущий также считает, что победитель сможет направить полученные средства на благотворительность.

Сборная России по биатлону на старте сезона пока ни разу не поднялась на пьедестал почете на этапах Кубка мира. В общей сложности россияне не могут завоевать медаль на протяжении 38 гонок, что является антирекордом.

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