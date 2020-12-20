Губерниев и «Матч ТВ» учредили денежный приз для российских биатлонистов

«Вместе с “Матч ТВ” и программой “Биатлон с Дмитрием Губерниевым” мы запускаем конкурс. Следующий российский биатлонист, завоевавший медаль на Кубке мира, получит от нас 100 тысяч рублей! Если это произойдет в эстафете, то награда делится на четверых. Все очень ждут, когда уже наши смогут подняться на пьедестал. Мы делаем все возможное, чтобы воодушевить сборную России. Ребята уже задолжали болельщикам медали», — заявил Губерниев в прямом эфире.