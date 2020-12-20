Губерниев и «Матч ТВ» учредили денежный приз для российских биатлонистов

Комментатор надеется, что такой конкурс поможет замотивировать российских спортсменов.
«Вместе с “Матч ТВ” и программой “Биатлон с Дмитрием Губерниевым” мы запускаем конкурс. Следующий российский биатлонист, завоевавший медаль на Кубке мира, получит от нас 100 тысяч рублей! Если это произойдет в эстафете, то награда делится на четверых. Все очень ждут, когда уже наши смогут подняться на пьедестал. Мы делаем все возможное, чтобы воодушевить сборную России. Ребята уже задолжали болельщикам медали», — заявил Губерниев в прямом эфире.
Телеведущий также считает, что победитель сможет направить полученные средства на благотворительность.
Сборная России по биатлону на старте сезона пока ни разу не поднялась на пьедестал почете на этапах Кубка мира. В общей сложности россияне не могут завоевать медаль на протяжении 38 гонок, что является антирекордом.