Норвежка Рёйселанн выиграла масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Австрии

Россиянка Ирина Казакевич, для которой этот масс-старт стал дебютным на Кубке мира, финишировала 24-й (+2.52,7; 5). Российские спортсмены не могут завоевать медали на этапах Кубка мира на протяжении 39 гонок. В последний раз медаль российской команде принес Александр Логинов, ставший третьим в гонке преследования на чемпионате мира в феврале 2020 года (гонки чемпионатов мира входят в программу Кубка мира).