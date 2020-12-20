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17:37 (мск), источник: ТАСС

Норвежка Рёйселанн выиграла масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Австрии

ТАСС, 20 декабря. Норвежка Марте Рёйселанн стала победительницей гонки с общего старта на четвертом этапе Кубка мира по биатлону. Соревнования прошли в австрийском Хохфильцене.

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Источник: РИА "Новости"

Она преодолела дистанцию 12,5 км за 34 минуты 5,4 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второе место заняла ее соотечественница Тириль Экхофф (отставание — 14 секунд; 1 промах), третье — итальянка Доротея Вирер (+26,9; 1).

Счастливый билет
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Россиянка Ирина Казакевич, для которой этот масс-старт стал дебютным на Кубке мира, финишировала 24-й (+2.52,7; 5). Российские спортсмены не могут завоевать медали на этапах Кубка мира на протяжении 39 гонок. В последний раз медаль российской команде принес Александр Логинов, ставший третьим в гонке преследования на чемпионате мира в феврале 2020 года (гонки чемпионатов мира входят в программу Кубка мира).

Рёйселанн упрочила лидерство в общем зачете, на ее счету 415 очков. Второй идет шведка Ханна Эберг (378 очков), на третью строчку поднялась Экхофф (346). Казакевич опустилась на 26-е место (125).

Турнир возобновится 8 января в Оберхофе (Германия).

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