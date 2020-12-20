Норвежка Ройселанн выиграла масс-старт на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене

Победительница преодолела 12,5 км c четырьмя огневыми рубежами за 34 мин. 05,4 сек., допустив одну неточность на стрельбище. Второе место на пьедестале оставила за собой еще одна норвежка Тириль Экхофф, стрелявшая с одним промахом, но уступившая победительнице 14 сек. Замкнула тройку призеров итальянка Доротея Вирер, также однажды допустившая осечку на огневом рубеже и отставшая от победительницы на 26,9 сек.