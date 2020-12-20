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20 декабря, источник: БЕЛТА

Норвежка Ройселанн выиграла масс-старт на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн заняла первое место в женском масс-старте на четвертом этапе Кубка мира, который завершился в Хохфильцене (Австрия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Победительница преодолела 12,5 км c четырьмя огневыми рубежами за 34 мин. 05,4 сек., допустив одну неточность на стрельбище. Второе место на пьедестале оставила за собой еще одна норвежка Тириль Экхофф, стрелявшая с одним промахом, но уступившая победительнице 14 сек. Замкнула тройку призеров итальянка Доротея Вирер, также однажды допустившая осечку на огневом рубеже и отставшая от победительницы на 26,9 сек.

Что касается белорусок, то они впервые были представлены тремя спортсменками в этом виде программы. Лучшая из них Динара Алимбекова финишировала 20-й, отстав от Марте Олсбю-Ройселанн на 2 мин. 13,5 сек. и допустив 4 промаха. Анна Сола заняла 28-е место (+4 мин. 18,1 сек., 8 промахов). Елена Кручинкина завершила гонку на 30-й позиции (+ 4 мин. 56,6 сек., 6 промахов). Всего стартовали 30 участниц.

  • 1
    Марта Ольсбу Ройселанн
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Тирил Экхофф
    Норвегия
    Норвегия
  • 3
    Доротея Вирер
    Италия
    Италия
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