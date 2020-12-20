«Гнать пинком всю командочку»: Драчев жестко оценил провал биатлонистов
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев резко высказался о результатах сборной России в текущем сезоне.
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев резко высказался о результатах сборной России в текущем сезоне.
По словам Драчев, ситуация в российском биатлоне стала катастрофической.
«Я понимаю всю нынешнюю ситуацию изнутри и знаю, как велись все эти игры по приглашению других тренеров. Эту командочку надо целиком гнать пинком под одно место! Люди просто разваливали российский биатлон целых шесть лет, а теперь вернулись к власти. Именно они были при Михаиле Прохорове, когда Россия попала в жесткий допинговый скандал. Мы до сих пор не можем от него оправиться. Я в шоке от того, что сейчас происходит с биатлоном», — заявил Драчев в интервью «Спорт-Экспрессу».
«Наша система подготовки спортсменов была одинакова и в юношах, и на взрослом уровне. А сейчас все рухнуло, ситуация катастрофическая! Так хотело новое правление. Пусть теперь получают то, на что наработали» — добавил бывший президент СБР.
В июле Виктор Майгуров сменил Драчева на посту президента СБР.