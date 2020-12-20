Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
10«Локомотив» тоже лишился шансов на плей-офф ЛЧ
11Витсель помог «Зениту» установить антирекорд в Лиге чемпионов
18:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Гнать пинком всю командочку»: Драчев жестко оценил провал биатлонистов

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев резко высказался о результатах сборной России в текущем сезоне.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

По словам Драчев, ситуация в российском биатлоне стала катастрофической.

«Я понимаю всю нынешнюю ситуацию изнутри и знаю, как велись все эти игры по приглашению других тренеров. Эту командочку надо целиком гнать пинком под одно место! Люди просто разваливали российский биатлон целых шесть лет, а теперь вернулись к власти. Именно они были при Михаиле Прохорове, когда Россия попала в жесткий допинговый скандал. Мы до сих пор не можем от него оправиться. Я в шоке от того, что сейчас происходит с биатлоном», — заявил Драчев в интервью «Спорт-Экспрессу».

5 мифов о лотереях
Развенчиваем стереотипы

«Наша система подготовки спортсменов была одинакова и в юношах, и на взрослом уровне. А сейчас все рухнуло, ситуация катастрофическая! Так хотело новое правление. Пусть теперь получают то, на что наработали» — добавил бывший президент СБР.

Российские биатлонисты не могут подняться на пьедестал почета в гонках Кубка мира на протяжении 39 гонок что является антирекордом.

В июле Виктор Майгуров сменил Драчева на посту президента СБР.

Читайте также
  • 1
    Марта Ольсбу Ройселанн
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Тирил Экхофф
    Норвегия
    Норвегия
  • 3
    Доротея Вирер
    Италия
    Италия
 Загитова показала совместный танец с Бузовой
Секреты ангела: жена вратаря сборной России сразила даже Роналду
Сборная России по хоккею стала победителем Кубка Первого канала
10 летних трансферов в РПЛ, которые сработали лучше других
Норвежка выиграла масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону
Игрок «Милана» забил самый быстрый гол в истории Серии А (видео)
«Тоттенхэм» принимает «Лестер» в чемпионате Англии (трансляция)
Сборная России по хоккею не сыграет перед стартом молодежного ЧМ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь