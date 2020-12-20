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22:27 (мск), источник: ТАСС

Хованцев раскритиковал акцию с денежным призом прервавшему антирекорд биатлонисту

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Решение «Матч ТВ» и программы телеканала «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» заплатить 100 тыс. рублей биатлонисту, который прервет антирекордную серию сборной России, выглядит некрасиво. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер национальной команды Анатолий Хованцев.

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье завершился заключительный в декабре этап Кубка мира, в Хохфильцене безмедальная серия российских биатлонистов достигла 39 гонок. Губерниев в эфире телеканала пообещал заплатить 100 тыс. рублей российскому биатлонисту, который первым завоюет медаль в нынешнем сезоне. До этого он пообещал съесть ботинок, если серия достигнет 50 гонок.

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«Мое мнение заключается в том, что все это выглядит некрасиво, в том числе все эти истории с перчатками и ботинками Губерниева, — сказал Хованцев. — Если даже говорить о чисто материальной стороне вопроса, то спортсмен, попадая на Кубке мира на пьедестал, получает гораздо больше. Как дополнительные 100 тысяч рублей могут его заинтересовать? Это просто смешно, вот сегодня Александр Логинов занял десятое место, за него он и так получил значительно больше».

«К тому же я знаю наших ребят и девчонок, они заинтересованы в первую очередь в результате. Так что все это, как мне кажется, просто пиар-акция», — добавил он.

Эквивалентную 100 тыс. рублей (€1 100) сумму биатлонисты на Кубке мира получают за попадание в личных гонках на 15-е место. За третье место они получают €9 тыс. (800 тыс. рублей), за первое — €15 тыс. (1,3 млн рублей).

Кубок мира возобновится двумя этапами в Оберхофе (Германия), которые пройдут с 8 по 17 января. В этом же месяце еще один этап примет Антхольц (Италия).

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