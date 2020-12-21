Динара Алимбекова занимает пятое место в общем зачете Кубка мира по биатлону

Перед стартом четвертого кубкового этапа в австрийском Хохфильцене она была второй, но после его завершения не сумела удержаться в тройке лидеров. В Австрии Динара Алимбекова выступила неудачно: в спринтерской гонке на 7,5 км заняла лишь 31-е место, в гонке преследования финишировала на 11-й позиции, а в масс-старте оказалась на 20-й строке итогового протокола.

Сейчас в активе лидера белорусской женской команды 326 очков. Генеральную классификацию возглавляет норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн, у которой 415 зачетных баллов, на второй позиции шведка Анна Эберг — 378 очков, третьей идет еще одна норвежская спортсменка Тириль Экхофф — 346 баллов, замыкает квартет фаворитов шведская биатлонистка Эльвира Эберг — 334 очка.

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На четырех стартовых кубковых этапах зачетные очки заработали еще три представительницы Беларуси: Елена Кручинкина — 100 (27-е место в общем зачете), Ирина Кривко — 97 (29) и Анна Сола — 65 (37). В зачете Кубка наций женская сборная Беларуси занимает 7-е место, набрав 2252 очка. Лидирует команда Швеции — 2871 балл, второй идет сборная Норвегии — 2745, на третьем месте биатлонистки Франции — 2682.

В личном зачете у мужчин лидерство сохраняет норвежский биатлонист Йоханнес Бё, у которого 428 очков, на втором месте его соотечественник Стурла Холм Легрейд — 373, третью позицию занимает швед Себастьян Самуэльссон — 344. Лучший из белорусских биатлонистов Антон Смольский имеет 92 очка и занимает 29-е место. У Сергея Бочарникова 86 баллов (32-е место), Максим Воробей набрал 39 баллов (43), у Романа Елетнова 15 очков (56). В зачете Кубка наций белорусская сборная находится на 8-й позиции, имея в своем активе 2052 очка. Впереди биатлонисты Норвегии — 3033, на второй позиции команда Швеции — 2714, третье место у сборной Германии — 2629.

Пятый этап Кубка планеты в начале 2021 года примет немецкий Оберхоф. Его участникам предстоит провести шесть гонок:

8 января — мужской спринт на 10 км и женский спринт на 7,5 км;.

9 января — мужская гонка преследования на 12,5 км и женская гонка преследования на 10 км;.