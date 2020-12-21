Кристина Резцова заявила, что скрывала беременность от тренеров сборной

Кристина Резцова в сентябре во время летнего чемпионата России в Тюмени объявила, что пропустит предстоящий сезон из‑за беременности.

«Узнала (о беременности) гораздо раньше, это было в начале июня. У меня была такая мысль ‑ выступить на летнем чемпионате России. Я, честно признаться, не говорила Михаилу Викторовичу Шашилову, сказала только Николаю Степановичу Загурскому. Нам надо было проходить УМО (углубленное медицинское обследование), у меня должна была быть причина, чтобы я туда не ездила. Понятное дело, что из‑за беременности меня бы не допустили. Сказала, что туда поехать не могу», ‑ сказала Резцова.

«Позвонила Загурскому, сообщила. Попросила его, чтобы он никому не распространял информацию. Он, так скажем, прикрыл (смеется). Личному тренеру, Леониду Константиновичу Мякишеву, я сообщила сразу. У меня с ним с самого детства очень теплые отношения. Он обязан был знать. Он уже позвонил Шашилову и сказал: «Резцова будет тренироваться со мной на самоподготовке до летнего первенства», ‑ пояснила спортсменка.