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20:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кристина Резцова заявила, что скрывала беременность от тренеров сборной

МОСКВА, 21 дек ‑ РИА Новости, Михаил Гончаров. Биатлонистка Кристина Резцова заявила РИА Новости, что первые месяцы скрывала беременность от тренерского штаба сборной России, а также от мамы, трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой.

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Источник: Спорт РИА Новости

Кристина Резцова в сентябре во время летнего чемпионата России в Тюмени объявила, что пропустит предстоящий сезон из‑за беременности.

«Узнала (о беременности) гораздо раньше, это было в начале июня. У меня была такая мысль ‑ выступить на летнем чемпионате России. Я, честно признаться, не говорила Михаилу Викторовичу Шашилову, сказала только Николаю Степановичу Загурскому. Нам надо было проходить УМО (углубленное медицинское обследование), у меня должна была быть причина, чтобы я туда не ездила. Понятное дело, что из‑за беременности меня бы не допустили. Сказала, что туда поехать не могу», ‑ сказала Резцова.

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«Позвонила Загурскому, сообщила. Попросила его, чтобы он никому не распространял информацию. Он, так скажем, прикрыл (смеется). Личному тренеру, Леониду Константиновичу Мякишеву, я сообщила сразу. У меня с ним с самого детства очень теплые отношения. Он обязан был знать. Он уже позвонил Шашилову и сказал: «Резцова будет тренироваться со мной на самоподготовке до летнего первенства», ‑ пояснила спортсменка.

Биатлонистка добавила, что не стала сразу сообщать маме о беременности, чтобы информация раньше времени не оказалась в СМИ. «Да, даже маме я сообщила буквально за пару недель до чемпионата России. Я боялась, что мама скажет где‑нибудь в интервью, и получилось бы совсем некрасиво. Я как бы молчу, а в СМИ это уже есть», ‑ сказала Резцова.

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