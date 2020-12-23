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10:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Биатлонистка из США раскритиковала решение CAS по российским спортсменам

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Американская биатлонистка Клэр Игэн прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу WADA и РУСАДА.

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Источник: Спорт РИА Новости

Игэн возмутило решение суда смягчить санкции против России и отстранить от участия в международных соревнованиях на два года, вместо четырех.

«Я чувствую себя оскорбленной и разочарованной. Мне и другим чистым спортсменам крайне сложно понять, почему принимаются такие решения», — приводит слова спортсменки New York Times.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря опубликовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), в котором говорится, что российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных стартах, в том числе чемпионатах мира, под флагом России до декабря 2022 года. Выступление российских спортсменов в нейтральном статусе не запрещено.

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