Биатлонистка из США раскритиковала решение CAS по российским спортсменам

Игэн возмутило решение суда смягчить санкции против России и отстранить от участия в международных соревнованиях на два года, вместо четырех.

«Я чувствую себя оскорбленной и разочарованной. Мне и другим чистым спортсменам крайне сложно понять, почему принимаются такие решения», — приводит слова спортсменки New York Times.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря опубликовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), в котором говорится, что российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных стартах, в том числе чемпионатах мира, под флагом России до декабря 2022 года. Выступление российских спортсменов в нейтральном статусе не запрещено.