Куклина выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России, Акимова — 7-я

Дистанцию 15 км она преодолела за 46 минут и 26,1 секунды.



Второе время показала Полина Шевнина, третье — Лейсан Бикташева. Член основной сборной России Татьяна Акимова, допустив два промаха, стала седьмой.



Чемпионат России по биатлону. Женщины. Индивидуальная гонка. Чайковский



1. Лариса Куклина — 46.26,1 (1)

2. Полина Шевнина — 29,8 (1)

3. Лейсан Бикташева — 35,5 (0)

4. Анна Никулина — 35,8 (0)

5. Кристина Дюпина — 1.16,7 (1)

6. Ольга Мощенкова — 1.19,2 (1)

7. Татьяна Акимова — 1.19,5 (2)

9. Наталья Гербулова — 2.23,9 (2)

10. Екатерина Носкова — 2.37,4 (3)

11. Виктория Сливко — 2.59,9 (2)

12. Анастасия Халиуллина — 3.12,4 (2)…

15. Дарья Виролайнен — 4.05,0 (4)

16. Валерия Васнецова — 4.05,3 (5).