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11:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Куклина выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России, Акимова — 7-я

Биатлонистка Лариса Куклина стала победительницей индивидуальной гонки на чемпионате России, который проходит в Чайковском.

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Источник: РИА (sport)

Дистанцию 15 км она преодолела за 46 минут и 26,1 секунды.

Второе время показала Полина Шевнина, третье — Лейсан Бикташева. Член основной сборной России Татьяна Акимова, допустив два промаха, стала седьмой.

Чемпионат России по биатлону. Женщины. Индивидуальная гонка. Чайковский

1. Лариса Куклина — 46.26,1 (1)
2. Полина Шевнина — 29,8 (1)
3. Лейсан Бикташева — 35,5 (0)
4. Анна Никулина — 35,8 (0)
5. Кристина Дюпина — 1.16,7 (1)
6. Ольга Мощенкова — 1.19,2 (1)
7. Татьяна Акимова — 1.19,5 (2)
9. Наталья Гербулова — 2.23,9 (2)
10. Екатерина Носкова — 2.37,4 (3)
11. Виктория Сливко — 2.59,9 (2)
12. Анастасия Халиуллина — 3.12,4 (2)…
15. Дарья Виролайнен — 4.05,0 (4)
16. Валерия Васнецова — 4.05,3 (5).

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