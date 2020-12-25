Губерниев — о словах Матыцина: Давно понятно, что главный биатлонист страны — это я
Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова министра спорта РФ Олега Матыцина.
Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова министра спорта РФ Олега Матыцина.
Ранее Матыцин, комментируя безмедальную серию сборной России по биатлону длиной в 39 гонок, заявил, что Губерниеву «осталось только самому встать на лыжи».
«Проблема в том, что я всегда бегал классикой. Первый разряд я получил за неё. В институте у меня был педагог Владимир Кузин, он мне ещё сказал, что у меня лучшая техника среди не лыжников из всех студентов института физкультуры. Поэтому, хоть я и владею коньком, надо подождать, пока биатлон перейдёт на классику, а это нереально. А лыжную сборную нет смысла усиливать, там всё хорошо. Но раз министр сказал, значит, проблема действительно есть. Давно понятно, что главный биатлонист страны — это я. Все поражения ассоциируют со мной. Меня ещё очень расстроило, что Большунов и близко не самый популярный спортсмен, а в лидерах Загитова, Кокорин, Хабиб. Дзюба вообще самый главный медийный человек, поэтому в другом ракурсе. Это ещё и наша медийная недоработка с коллегами, надо Большунова ставить на первое место. Спасибо министру, с которым я давно дружу, поддерживаю его начинания», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.