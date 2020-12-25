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15:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Губерниев — о словах Матыцина: Давно понятно, что главный биатлонист страны — это я

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова министра спорта РФ Олега Матыцина.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Матыцин, комментируя безмедальную серию сборной России по биатлону длиной в 39 гонок, заявил, что Губерниеву «осталось только самому встать на лыжи».

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«Проблема в том, что я всегда бегал классикой. Первый разряд я получил за неё. В институте у меня был педагог Владимир Кузин, он мне ещё сказал, что у меня лучшая техника среди не лыжников из всех студентов института физкультуры. Поэтому, хоть я и владею коньком, надо подождать, пока биатлон перейдёт на классику, а это нереально. А лыжную сборную нет смысла усиливать, там всё хорошо. Но раз министр сказал, значит, проблема действительно есть. Давно понятно, что главный биатлонист страны — это я. Все поражения ассоциируют со мной. Меня ещё очень расстроило, что Большунов и близко не самый популярный спортсмен, а в лидерах Загитова, Кокорин, Хабиб. Дзюба вообще самый главный медийный человек, поэтому в другом ракурсе. Это ещё и наша медийная недоработка с коллегами, надо Большунова ставить на первое место. Спасибо министру, с которым я давно дружу, поддерживаю его начинания», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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