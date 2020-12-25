Норвежские и французские биатлонисты не вошли в состав участников Рождественской гонки
ТАСС, 25 декабря. Стал известен окончательный состав участников биатлонной Рождественской гонки. Об этом сообщает портал
ТАСС, 25 декабря. Стал известен окончательный состав участников биатлонной Рождественской гонки. Об этом сообщает портал
Гонка пройдет 28 декабря в германском Рупольдинге.
В окончательный список участников не вошли норвежские и французские биатлонисты. Всего в гонке выступят 10 команд: России (Евгения Павлова и Матвей Елисеев), Германии (Дениз Херрман и Бенедикт Долль, Франциска Пройс и Симон Шемп), Италии (Доротея Вирер и Лукас Хофер), Чехии (Маркета Давидова и Михал Крчмар), Австрии (Лиза Тереза Хаузер и Юлиан Эберхард), Украины (Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный), Швеции (Элизабет Хёгберг и Турстейн Стенерсен), Швейцарии (Лена Хекки и Себастьян Штальдер) и Белоруссии (Динара Алимбекова и Антон Смольский).
Рождественская гонка является коммерческим стартом. На протяжении последних лет гонку традиционно принимал домашний стадион футбольного клуба «Шальке» в Гельзенкирхене, в 2020 году мероприятие было перенесено в Рупольдинг