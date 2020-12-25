Норвежские и французские биатлонисты не вошли в состав участников Рождественской гонки

В окончательный список участников не вошли норвежские и французские биатлонисты. Всего в гонке выступят 10 команд: России (Евгения Павлова и Матвей Елисеев), Германии (Дениз Херрман и Бенедикт Долль, Франциска Пройс и Симон Шемп), Италии (Доротея Вирер и Лукас Хофер), Чехии (Маркета Давидова и Михал Крчмар), Австрии (Лиза Тереза Хаузер и Юлиан Эберхард), Украины (Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный), Швеции (Элизабет Хёгберг и Турстейн Стенерсен), Швейцарии (Лена Хекки и Себастьян Штальдер) и Белоруссии (Динара Алимбекова и Антон Смольский).