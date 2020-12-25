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22:24 (мск), источник: ТАСС

Норвежские и французские биатлонисты не вошли в состав участников Рождественской гонки

ТАСС, 25 декабря. Стал известен окончательный состав участников биатлонной Рождественской гонки. Об этом сообщает портал Ski-nordique.net.

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Источник: РИА "Новости"

Гонка пройдет 28 декабря в германском Рупольдинге.

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В окончательный список участников не вошли норвежские и французские биатлонисты. Всего в гонке выступят 10 команд: России (Евгения Павлова и Матвей Елисеев), Германии (Дениз Херрман и Бенедикт Долль, Франциска Пройс и Симон Шемп), Италии (Доротея Вирер и Лукас Хофер), Чехии (Маркета Давидова и Михал Крчмар), Австрии (Лиза Тереза Хаузер и Юлиан Эберхард), Украины (Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный), Швеции (Элизабет Хёгберг и Турстейн Стенерсен), Швейцарии (Лена Хекки и Себастьян Штальдер) и Белоруссии (Динара Алимбекова и Антон Смольский).

Рождественская гонка является коммерческим стартом. На протяжении последних лет гонку традиционно принимал домашний стадион футбольного клуба «Шальке» в Гельзенкирхене, в 2020 году мероприятие было перенесено в Рупольдинг из-за пандемии коронавируса.

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