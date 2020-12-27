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12:10 (мск), источник: Sport24

Сучилов одержал победу в спринте на «Ижевской винтовке»

В Ижевске завершилась спринтерская гонка в рамках 4-го этапа Кубка России по биатлону. Победителем «Ижевской винтовки» стал Семен Сучилов, допустивший по ходу гонки один промах.

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Источник: Sport24

Второе место занял представитель округа Вадим Филимонов, а замкнул тройку призеров Илья Гаврилов. Для него это вторая медаль. Ранее Гаврилов завоевал бронзу в индивидуальной гонке.

Всего в спринте приняли участие 62 биатлониста. соревнования являются отборочными для попадания в основную и резервную сборные страны для выступлений на Кубке мира и Кубке IBU соответственно.

Кубок России. 4-й этап. Ижевская винтовка. Мужчины. Спринт. 10 км

1. Семен Сучилов — 29.31,2 (1 промах).

2. Вадим Филимонов (оба — ХМАО-Югра) — +25,9 (1).

3. Илья Гаврилов (Москва) — +32,2 (0).

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