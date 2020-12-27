Сучилов одержал победу в спринте на «Ижевской винтовке»

Второе место занял представитель округа Вадим Филимонов, а замкнул тройку призеров Илья Гаврилов. Для него это вторая медаль. Ранее Гаврилов завоевал бронзу в индивидуальной гонке.

Всего в спринте приняли участие 62 биатлониста. соревнования являются отборочными для попадания в основную и резервную сборные страны для выступлений на Кубке мира и Кубке IBU соответственно.