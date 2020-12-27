Сучилов одержал победу в спринте на «Ижевской винтовке»
В Ижевске завершилась спринтерская гонка в рамках 4-го этапа Кубка России по биатлону. Победителем «Ижевской винтовки» стал Семен Сучилов, допустивший по ходу гонки один промах.
В Ижевске завершилась спринтерская гонка в рамках 4-го этапа Кубка России по биатлону. Победителем «Ижевской винтовки» стал Семен Сучилов, допустивший по ходу гонки один промах.
Второе место занял представитель округа Вадим Филимонов, а замкнул тройку призеров Илья Гаврилов. Для него это вторая медаль. Ранее Гаврилов завоевал бронзу в индивидуальной гонке.
Всего в спринте приняли участие 62 биатлониста. соревнования являются отборочными для попадания в основную и резервную сборные страны для выступлений на Кубке мира и Кубке IBU соответственно.
Кубок России. 4-й этап. Ижевская винтовка. Мужчины. Спринт. 10 км
1. Семен Сучилов — 29.31,2 (1 промах).
2. Вадим Филимонов (оба — ХМАО-Югра) — +25,9 (1).
3. Илья Гаврилов (Москва) — +32,2 (0).