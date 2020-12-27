Куклина вошла в состав сборной России на январские этапы Кубка мира

Этапы Кубка мира в январе пройдут в немецком Оберхофе (8−10 и 13—17 января) и в итальянском Антхольц-Антерсельве (21—24 января). Ранее стало известно, что в состав главной команды вошли Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева и Евгения Павлова.
К выступлению на Кубке Международного союза биатлонистов (IBU) по решению тренерского штаба будут готовиться Татьяна Акимова, Тамара Воронина, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко, Ольга Мощенкова, Елизавета Каплина, Валерия Васнецова и Полина Шевнина. Два первых этапа Кубка IBU сезона-2020/21 состоятся в немецком Арбере (14−17 и 20—23 января).
«Составы команд для выступления на Кубке мира и Кубке IBU были определены согласно критериям отбора, утвержденным в ноябре. Вероятность ротации будет зависеть от того, кто как себя проявит во время январских стартов — тренеры сборной могут посчитать нужным поднять кого-то в главную команду, а кто-то вместо Оберхофа отправится в Арбер», — сказал президент СБР Виктор Майгуров.