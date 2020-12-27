Куклина вошла в состав сборной России на январские этапы Кубка мира

Этапы Кубка мира в январе пройдут в немецком Оберхофе (8−10 и 13—17 января ) и в итальянском Антхольц-Антерсельве ( 21—24 января ). Ранее стало известно, что в состав главной команды вошли Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева и Евгения Павлова.

К выступлению на Кубке Международного союза биатлонистов (IBU) по решению тренерского штаба будут готовиться Татьяна Акимова, Тамара Воронина, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко, Ольга Мощенкова, Елизавета Каплина, Валерия Васнецова и Полина Шевнина. Два первых этапа Кубка IBU сезона-2020/21 состоятся в немецком Арбере (14−17 и 20—23 января ).