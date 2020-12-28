Стрельцов, Малиновский и Бабиков выступят на январских этапах Кубка мира

Российские биатлонисты Кирилл Стрельцов, Игорь Малиновский и Антон Бабиков выступят за команду России на январских этапах Кубка мира. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР). Такое решение было принято по итогам чемпионата и Кубка России в Ижевске.