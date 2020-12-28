Стрельцов, Малиновский и Бабиков выступят на январских этапах Кубка мира
Российские биатлонисты Кирилл Стрельцов, Игорь Малиновский и Антон Бабиков выступят за команду России на январских этапах Кубка мира. Об этом сообщает
Российские биатлонисты Кирилл Стрельцов, Игорь Малиновский и Антон Бабиков выступят за команду России на январских этапах Кубка мира. Об этом сообщает
Стрельцов набрал максимальное количество очков по итогам гонок в Ижевске, Малиновский является лидером Кубка России, а Бабиков выбран тренерским решением.
Состав на Кубок мира: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Игорь Малиновский, Антон Бабиков.
Состав на Кубок IBU: Семен Сучилов, Илья Гаврилов, Евгений Идинов, Евгений Сидоров, Рустам Каюмов, Карим Халили, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов.
Пятый и шестой этапы Кубка мира пройдут в немецком Оберхофе 8−10 и