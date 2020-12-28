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12:44 (мск), источник: Sport24

Стрельцов, Малиновский и Бабиков выступят на январских этапах Кубка мира

Российские биатлонисты Кирилл Стрельцов, Игорь Малиновский и Антон Бабиков выступят за команду России на январских этапах Кубка мира. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР). Такое решение было принято по итогам чемпионата и Кубка России в Ижевске.

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Источник: РИА "Новости"
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Стрельцов набрал максимальное количество очков по итогам гонок в Ижевске, Малиновский является лидером Кубка России, а Бабиков выбран тренерским решением.

Состав на Кубок мира: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Игорь Малиновский, Антон Бабиков.

Состав на Кубок IBU: Семен Сучилов, Илья Гаврилов, Евгений Идинов, Евгений Сидоров, Рустам Каюмов, Карим Халили, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов.

Пятый и шестой этапы Кубка мира пройдут в немецком Оберхофе 8−10 и 13—17 января.

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