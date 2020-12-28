Смешанная эстафета на чемпионате Украины по биатлону состоялась без стрельбы
Заключительная гонка чемпионата Украины по биатлону в Буковеле прошла без стрельбы, сообщает biathlon.com.ua.
Заключительная гонка чемпионата Украины по биатлону в Буковеле прошла без стрельбы, сообщает biathlon.com.ua.
Спортсмены вышли на старт смешанной эстафеты, однако организаторы были вынуждены запретить биатлонистам допуск к огневому рубежу, поскольку стрельбище на стадионе в Буковеле находится прямо перед подъемником.
Таким образом, биатлонисты были вынуждены соревноваться лишь в скорости на лыжне. При этом все остальные гонки ЧУ прошли со стрельбой.
Смешанную эстафету выиграла команда из Харьковской области.