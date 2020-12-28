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17:01 (мск), источник: Sport24

Смешанная эстафета на чемпионате Украины по биатлону состоялась без стрельбы

Заключительная гонка чемпионата Украины по биатлону в Буковеле прошла без стрельбы, сообщает biathlon.com.ua.

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Спортсмены вышли на старт смешанной эстафеты, однако организаторы были вынуждены запретить биатлонистам допуск к огневому рубежу, поскольку стрельбище на стадионе в Буковеле находится прямо перед подъемником.

Таким образом, биатлонисты были вынуждены соревноваться лишь в скорости на лыжне. При этом все остальные гонки ЧУ прошли со стрельбой.

Смешанную эстафету выиграла команда из Харьковской области.

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