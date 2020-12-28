Смешанная эстафета на чемпионате Украины по биатлону состоялась без стрельбы

Спортсмены вышли на старт смешанной эстафеты, однако организаторы были вынуждены запретить биатлонистам допуск к огневому рубежу, поскольку стрельбище на стадионе в Буковеле находится прямо перед подъемником.

Таким образом, биатлонисты были вынуждены соревноваться лишь в скорости на лыжне. При этом все остальные гонки ЧУ прошли со стрельбой.