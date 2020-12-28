«Мошенники и допингисты»: Тихонов высказался о российском биатлоне
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выступил с резкой критикой Союза биатлонистов России (СБР).
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выступил с резкой критикой Союза биатлонистов России (СБР).
Тихонов обвинил тренерский штаб национальной команды в безграмотности.
«Уже столько времени прошло, а в мужской сборной не появилось ни одного нового имени, и это страшно. Александр Логинов может
«Александр Пак и Владимир Барнашев из СБР — жулики, которые развалили все до самого основания. Эти мошенники и допингисты ничего не решили за 13 лет. Какая может быть уверенность у биатлониста, если он будет слушать этих товарищей?» — добавил Тихонов.