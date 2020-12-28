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17:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Мошенники и допингисты»: Тихонов высказался о российском биатлоне

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выступил с резкой критикой Союза биатлонистов России (СБР).

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Источник: Спорт РИА Новости

Тихонов обвинил тренерский штаб национальной команды в безграмотности.

«Уже столько времени прошло, а в мужской сборной не появилось ни одного нового имени, и это страшно. Александр Логинов может что-то показать, если придет в себя, но другие… Евгений Гараничев и Антон Бабиков не обыгрывают лидеров, так чего нам ждать на следующих Олимпийских играх? Я вижу абсолютную безграмотность тренерского коллектива», — заявил Тихонов в интервью «Спорт-Экспрессу».

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«Александр Пак и Владимир Барнашев из СБР — жулики, которые развалили все до самого основания. Эти мошенники и допингисты ничего не решили за 13 лет. Какая может быть уверенность у биатлониста, если он будет слушать этих товарищей?» — добавил Тихонов.

Ранее антирекордная серия сборной России без медалей в гонках Кубка мира увеличилась до 39 стартов.
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