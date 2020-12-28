«Мошенники и допингисты»: Тихонов высказался о российском биатлоне

Тихонов обвинил тренерский штаб национальной команды в безграмотности.

«Уже столько времени прошло, а в мужской сборной не появилось ни одного нового имени, и это страшно. Александр Логинов может что-то показать, если придет в себя, но другие… Евгений Гараничев и Антон Бабиков не обыгрывают лидеров, так чего нам ждать на следующих Олимпийских играх? Я вижу абсолютную безграмотность тренерского коллектива», — заявил Тихонов в интервью «Спорт-Экспрессу».

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«Александр Пак и Владимир Барнашев из СБР — жулики, которые развалили все до самого основания. Эти мошенники и допингисты ничего не решили за 13 лет. Какая может быть уверенность у биатлониста, если он будет слушать этих товарищей?» — добавил Тихонов.