Российские биатлонисты Павлова и Елисеев победили в Рождественской гонке

Ранее в понедельник Павлова и Елисеев победили в масс-старте.

Россияне преодолели дистанцию за 33 минуты 6,4 секунды, допустив два промаха. Второе место заняли немцы Франциска Пройс и Симон Шемп (отставание 7,1 секунды; 3 промаха), третьими к финишу пришли их соотечественники Дениз Херрман и Бенедикт Долль (+25,1; 4).

Счастливый билет Как часто выигрывают в лотерею в России

Российские спортсмены стали лучшими в Рождественской гонке в пятый раз и теперь лидируют по этому показателю вместе с норвежскими биатлонистами. В предыдущий раз россияне праздновали успех в 2017 году, тогда выиграли Екатерина Юрлова-Перхт и Алексей Волков.

Елисеев — бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в эстафете, также на счету 27-летнего спортсмена две золотые и одна серебряная медаль чемпионатов Европы. Его ровесница Павлова является двукратной победительницей континентального первенства.