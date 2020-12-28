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22:19 (мск), источник: ТАСС

Российские биатлонисты Павлова и Елисеев победили в Рождественской гонке

ТАСС, 28 декабря. Российские биатлонисты Евгения Павлова и Матвей Елисеев стали первыми в гонке преследования в рамках Рождественской гонки. Соревнования прошли в германском Рупольдинге.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее в понедельник Павлова и Елисеев победили в масс-старте.

Россияне преодолели дистанцию за 33 минуты 6,4 секунды, допустив два промаха. Второе место заняли немцы Франциска Пройс и Симон Шемп (отставание 7,1 секунды; 3 промаха), третьими к финишу пришли их соотечественники Дениз Херрман и Бенедикт Долль (+25,1; 4).

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Российские спортсмены стали лучшими в Рождественской гонке в пятый раз и теперь лидируют по этому показателю вместе с норвежскими биатлонистами. В предыдущий раз россияне праздновали успех в 2017 году, тогда выиграли Екатерина Юрлова-Перхт и Алексей Волков.

Елисеев — бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в эстафете, также на счету 27-летнего спортсмена две золотые и одна серебряная медаль чемпионатов Европы. Его ровесница Павлова является двукратной победительницей континентального первенства.

Рождественская гонка является коммерческим стартом. На протяжении последних лет гонку традиционно принимал домашний стадион футбольного клуба «Шальке» в Гельзенкирхене, в 2020 году мероприятие было перенесено в Рупольдинг из-за пандемии коронавируса.

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