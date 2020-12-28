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28 декабря, источник: БЕЛТА

Россияне Евгения Павлова и Матвей Елисеев выиграли пасьют на Рождественской гонке-2020

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россияне Евгения Павлова и Матвей Елисеев выиграли пасьют на Рождественской гонке — 2020, которая завершилась в Рупольдинге (Германия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Победным для россиян, допустивших два промаха стало время 33 мин. 06,4 сек. Второе место оставила за собой немецкая дружина, которую составили Франциска Прейс и Симон Шемпп. Они были неточны трижды, отстав от победителей на 7,1 сек.

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До последнего не было ясно, кто займет третье место. В итоге оно досталось еще одной команде из Германии в составе с Дениз Херманн и Бенедиктом Доллем (отставание 25,2 сек., 4 промаха). Они буквально на мгновение опередили итальянский дуэт Доротеи Вирер и Лукаса Хофера, занявших четвертое место в итоговом протоколе (отставание 25,2 сек., 4 промаха).

Что касается Динары Алимбековой и Антона Смольского, то белорусская команда финишировала на восьмой позиции (отставание 2 мин. 14,7 сек., 8 промахов).

В еще одном виде программы состязаний, дуэльной стрельбе выиграл украинец Дмитрий Пиручный. Второе место заняла итальянка Доротея Вирер. Третья позиция у Лены Хекки из Швейцарии. Белоруска Динара Алимбекова стала шестой.

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