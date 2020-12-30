СБР проводит расследование по поводу допинг-нарушения Коноваловой

Ранее в среду РУСАДА сообщило, что СБР на основании и в исполнение решения дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА решил дисквалифицировать Коновалову на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация 20-летней биатлонистки начинается с 15 декабря 2020 года.