Биатлонисты массово снялись с «Ижевской винтовки» после прибытия допинг-офицеров
В конце декабря на всероссийских соревнованиях по биатлону «Ижевская винтовка» случились массовые снятия юниорок из
В конце декабря на всероссийских соревнованиях по биатлону «Ижевская винтовка» случились массовые снятия юниорок из
«РУСАДА действительно проводило тестирование на “Ижевской винтовке”. Факт массового снятия спортсменов был зафиксирован и передан в отдел расследований. Все необходимые процедуры уже проводятся. Целевое тестирование является частью этих процедур, но все подробности мы раскрывать не можем,
В конце декабря за нарушение антидопинговых правил на четыре года была дисквалифицирована биатлонистка Виктория Коновалова.