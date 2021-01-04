Биатлонисты массово снялись с «Ижевской винтовки» после прибытия допинг-офицеров

«РУСАДА действительно проводило тестирование на “Ижевской винтовке”. Факт массового снятия спортсменов был зафиксирован и передан в отдел расследований. Все необходимые процедуры уже проводятся. Целевое тестирование является частью этих процедур, но все подробности мы раскрывать не можем, во-первых, в соответствии со “Стандартом”, а во-вторых, чтобы не помешать расследованию», — рассказала директор по коммуникациям РУСАДА Мария Маркова.