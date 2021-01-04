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21:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Дмитрий Губерниев прокомментировал массовое снятие юниоров с «Ижевской винтовки»

Известный комментатор биатлона Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что юниорки Ханты-Мансийского автономного округа и юниоры Тюменской области массово снялись с участия во всероссийских соревнованиях «Ижевская винтовка» сразу после прибытия допинг-офицеров РУСАДА. Соревнования проходили 24—27 декабря 2020 года в Чайковском у женщин, а у мужчин — 25—28 декабря в Ижевске.

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Источник: РИА "Новости"

«Вопросов на данный момент больше, чем ответов. И эти вопросы в самое ближайшее время я хочу задать. Хочу связаться с региональными федерациями, с СБР, с Министерством спорта. Сейчас, конечно, нужно на все вопросы искать ответы. Не будем голословно обвинять спортсменов. Ведь могут быть и другие причины таким действиям, все мы понимаем, что живём в «ковидное» время. «Ижевская винтовка» является важным стартом для биатлонистов при отборе в национальную команду. Нет ничего удивительного, что туда, как и на любой другой крупный старт, могут приехать специалисты РУСАДА.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но, конечно же, все эти истории с массовыми (если они были массовыми) снятиями с соревнований не могут не заставлять нас нервничать и переживать. Все мы прекрасно помним ситуацию с лёгкой атлетикой и то, к чему это всё привело. Мы знаем, как много борьбы ведётся в нашем биатлоне с подобными явлениями. В том числе, с просветительской точки зрения, проводится огромная работа и федерацией, и Минспорта. Эта просветительская работа во многом направлена и на молодых спортсменов. В любом случае, в случившемся необходимо разобраться. Ситуация нетривиальная. Наблюдаю с интересом за её развитием. Ну и, конечно же, большая надежда на РУСАДА. Если они чувствуют подвох, то необходимо провести все необходимые мероприятия для определения истинных причин произошедшего, — приводит слова Губерниева сайт «Матч ТВ».

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