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14:23 (мск), источник: ТАСС

В сборной России по биатлону выявлен случай заболевания COVID-19. Cпортсмены не заразились

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. В сборной России по биатлону выявлен случай заболевания коронавирусом, у спортсменов инфекция не обнаружена. Об этом ТАСС сообщили в тренерском штабе национальной команды.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная России находится в Оберхофе (Германия), где с 8 по 17 января пройдут два этапа Кубка мира. Все команды перед стартом соревнований проверяются на коронавирус.

Имя специалиста российской сборной, у которого была обнаружена инфекция, пока не сообщается.

В состав сборной России на январские этапы Кубка мира вошли 14 спортсменов: Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Лариса Куклина, Наталья Гербулова, Екатерина Носкова, Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Игорь Малиновский и Антон Бабиков.

Перед открывавшими сезон этапами Кубка мира в финском Контиолахти коронавирус был обнаружен у Бабикова. Позже ковид нашли у старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова и еще трех ее специалистов.

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