В сборной России по биатлону выявлен случай заболевания COVID-19. Cпортсмены не заразились

Сборная России находится в Оберхофе (Германия), где с 8 по 17 января пройдут два этапа Кубка мира. Все команды перед стартом соревнований проверяются на коронавирус.

Имя специалиста российской сборной, у которого была обнаружена инфекция, пока не сообщается.

В состав сборной России на январские этапы Кубка мира вошли 14 спортсменов: Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Лариса Куклина, Наталья Гербулова, Екатерина Носкова, Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Игорь Малиновский и Антон Бабиков.