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10:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Польховский сдал положительный тест на коронавирус

Главный тренер сборной России Валерий Польховский сдал положительный тест на коронавирус, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на корреспондента Илью Трифанова.

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Источник: Спорт-Экспресс

Специалист был немедленно изолирован. Его обязанности временно будет исполнять тренер женской сборной по стрельбе Алексей Волков.

Сейчас национальная команда находится в Оберхофе, где пройдут пятый и шестой этапы Кубка мира. Соревнования пройдут 8−10 и 13—17 января.

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