Польховский сдал положительный тест на коронавирус

Специалист был немедленно изолирован. Его обязанности временно будет исполнять тренер женской сборной по стрельбе Алексей Волков.

Сейчас национальная команда находится в Оберхофе, где пройдут пятый и шестой этапы Кубка мира. Соревнования пройдут 8−10 и 13—17 января .