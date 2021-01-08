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12:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бабиков стартует шестым в спринте на Кубке мира в Оберхофе

Стали известны стартовые номера участников спринта на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе, информирует сайт IBU.

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Источник: Спорт-Экспресс

Гонка пройдет в пятницу, 8 января.

Первым из россиян на старт выйдет Антон Бабиков (6-й стартовый номер).

Далее: Матвей Елисеев (25-й номер), Эдуард Латыпов (34), Александр Логинов (52), Евгений Гараничев (62) и Кирилл Стрельцов (102).

Отметим, что лидер общего зачета Кубка мира норвежец Йоханнес Бе будет стартовать 38-м.

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