За рубежом снова беспокоятся о допинге в русском биатлоне

«Ижевская винтовка» привлекла к себе внимание не только тем, что там проходил отбор на январские этапы Кубка мира. Чуть позже стало известно, что 33 юниора снялись с гонок, когда стало известно о приезде на турнир в Ижевск и Чайковский допинг-офицеров Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Биатлонная федерация (СБР) пообещала разобраться в этой странной ситуации. Других вариантов тут и быть не могло. Все же мысли о «запрещенке» лезут в голову сами собой. Имидж у нашего биатлона уже давно в мусорном ведре.

В СБР озвучили причину снятия юниоров довольно быстро, правда, глубинным расследованием это точно не назовешь.

«Общение с представителями регионов подводит нас к именно такому выводу [массовое снятие спровоцировал неудачно составленный календарь]. По сравнению с прошлогодними соревнованиями программу «Ижевской винтовки» у юниоров и юниорок уплотнили. Тогда у них было только по две личные гонки, а в этом году добавились эстафеты.

При этом год назад «Ижевская винтовка» была отборочной на юниорские первенство мира и первенство Европы, а в этом году она лишилась этого статуса. Из-за коронавируса международные соревнования у юниоров передвинулись, и отбор мы теперь будем проводить на месяц позже, с 18 по 21 января в Рыбинске.

Хочу подчеркнуть, что все спортсмены, которые снялись с гонок, были открыты для допинг-контроля. Никто из них не покинул мест проведения соревнований до их окончания. В СБР ничего не имеют против того, чтобы РУСАДА дополнительно проверило любого из снявшихся в Чайковском или Ижевске, чтобы окончательно успокоить биатлонную общественность, — заявил глава СБР Виктор Майгуров.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CCgMFoxHiCE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CCgMFoxHiCE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CCgMFoxHiCE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Evgeny Tumashov (@evgeny.tumashov)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Согласны с этой версией не все. Все же тестирование РУСАДА — куда более весомый аргумент. Но его еще нужно дождаться, чтоб наверняка. К тому же некоторые спортсмены снялись не только с личных гонок, но и с эстафет, которые чрезвычайно важны для имиджа регионов. А тот же Ханты-Мансийск провалился, заняв аж 14-е место. Лидеры не бежали.

Пока же Sport24 собрал мнения людей, которые хорошо разбираются в биатлоне. У всех свои мысли по поводу случившегося на «Ижевской винтовке».

Дмитрий Губерниев, комментатор

— Истинная причина снятия биатлонистов с соревнований в конце декабря простая, но очень важная. Бухгалтерия! Тренер обязан отчитаться перед организацией, которая его и спортсменов отправила в командировку. Вот и все. Спортсмены заявляются по группам, снимаются, есть индивидуальный план подготовки и так далее. Кто-то готов бежать три гонки, кто-то — две, и так далее. Болезни, самочувствие, тактические нюансы. Но по документам все должны пройти! Бухгалтерия и законы РФ. Все должны быть в итоговом протоколе соревнований!

Бухгалтерию не интересует состояние спортсменов, нужна строгая отчетность. Николай Панкратов слышал звон, да не знал, где он. РУСАДА молчит? Ибо нет там допинга! Каждая собака знает, что в Ижевске и Чайковском допинг-пробы взять могут, так как это важные отборочные старты для взрослых. Но не для юниоров, они там никуда не отбирались! Допинг? Лыжники тоже массово не бежали гонку в Красногорске, 35 человек снялись! Тоже допинг? В спорте и в организации спорта надо разбираться, ребята! Календарь в биатлоне тренеры утверждали, и никто не был против. Едем дальше.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CFY8zdZhGdI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Себастьян Самуэльссон, биатлонист сборной Швеции

— Я потрясен. Тем более что мы говорим о юниорах. Не знаю, где проходит грань жестокого обращения с детьми?! Это опасная, совершенно безумная вещь. Очень грустно, что такое продолжается.

Надеюсь, скоро удастся протестировать этих спортсменов. Когда один или два человека снимаются с соревнований, это еще можно объяснить, но массовое снятие кажется странным.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BsimZxAhWNS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BsimZxAhWNS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BsimZxAhWNS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Sebastian Samuelsson (@sebastian_samuelsson)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Дмитрий Васильев, двукратный олимпийский чемпион

— К этому надо отнестись серьезно. Я думаю, что те, кто снялся, должны пройти допинг-тесты. В обязательном порядке! Это не может не настораживать.

Более того, те спортсмены, которые снялись, должны попасть под особый режим внимания, скажем так. Может, их стоит проверять почаще, чем всех остальных.

Вообще с допингом надо бороться серьезно, а не просто так, декларациями. Не просто объявлять, что мы боремся, а по-настоящему делать что-то. Допинг — это зло, реальное зло, которое сейчас поразило весь мировой спорт.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CIp_JSDj0py/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CIp_JSDj0py/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CIp_JSDj0py/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Федерация Биатлона СПБ (@biathlonspb)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Лив-Грете Шелбрейд, трехкратный призер Олимпийских игр

— Это страшно, и я надеюсь, что федерация возьмет дело в свои руки и выяснит, в чем причина. Важно уточнить, что мы живем в условиях пандемии и может быть много причин, по которым спортсмены были вынуждены внезапно сняться. Но если причина в том, что они боятся тестирования, то это крайне тревожно. Я с трудом могу поверить, что это правда, после всего произошедшего. Если это так, тогда это совершенно немыслимо.