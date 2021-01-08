За рубежом снова беспокоятся о допинге в русском биатлоне
Мнения Шелбрейд, Самуэльссона и российской стороны.
Мнения Шелбрейд, Самуэльссона и российской стороны.
«Ижевская винтовка» привлекла к себе внимание не только тем, что там проходил отбор на январские этапы Кубка мира. Чуть позже стало известно, что 33 юниора снялись с гонок, когда стало известно о приезде на турнир в Ижевск и Чайковский
«Общение с представителями регионов подводит нас к именно такому выводу [массовое снятие спровоцировал неудачно составленный календарь]. По сравнению с прошлогодними соревнованиями программу «Ижевской винтовки» у юниоров и юниорок уплотнили. Тогда у них было только по две личные гонки, а в этом году добавились эстафеты.
При этом год назад «Ижевская винтовка» была отборочной на юниорские первенство мира и первенство Европы, а в этом году она лишилась этого статуса.
Хочу подчеркнуть, что все спортсмены, которые снялись с гонок, были открыты для
Согласны с этой версией не все. Все же тестирование РУСАДА — куда более весомый аргумент. Но его еще нужно дождаться, чтоб наверняка. К тому же некоторые спортсмены снялись не только с личных гонок, но и с эстафет, которые чрезвычайно важны для имиджа регионов. А тот же
Пока же Sport24 собрал мнения людей, которые хорошо разбираются в биатлоне. У всех свои мысли по поводу случившегося на «Ижевской винтовке».
Дмитрий Губерниев, комментатор
— Истинная причина снятия биатлонистов с соревнований в конце декабря простая, но очень важная. Бухгалтерия! Тренер обязан отчитаться перед организацией, которая его и спортсменов отправила в командировку. Вот и все. Спортсмены заявляются по группам, снимаются, есть индивидуальный план подготовки и так далее.
Бухгалтерию не интересует состояние спортсменов, нужна строгая отчетность. Николай Панкратов слышал звон, да не знал, где он. РУСАДА молчит? Ибо нет там допинга! Каждая собака знает, что в Ижевске и Чайковском
Себастьян Самуэльссон, биатлонист сборной Швеции
— Я потрясен. Тем более что мы говорим о юниорах. Не знаю, где проходит грань жестокого обращения с детьми?! Это опасная, совершенно безумная вещь. Очень грустно, что такое продолжается.
Надеюсь, скоро удастся протестировать этих спортсменов. Когда один или два человека снимаются с соревнований, это еще можно объяснить, но массовое снятие кажется странным.
Дмитрий Васильев, двукратный олимпийский чемпион
— К этому надо отнестись серьезно. Я думаю, что те, кто снялся, должны пройти
Более того, те спортсмены, которые снялись, должны попасть под особый режим внимания, скажем так. Может, их стоит проверять почаще, чем всех остальных.
Вообще с допингом надо бороться серьезно, а не просто так, декларациями. Не просто объявлять, что мы боремся, а
— Это страшно, и я надеюсь, что федерация возьмет дело в свои руки и выяснит, в чем причина. Важно уточнить, что мы живем в условиях пандемии и может быть много причин, по которым спортсмены были вынуждены внезапно сняться. Но если причина в том, что они боятся тестирования, то это крайне тревожно. Я с трудом могу поверить, что это правда, после всего произошедшего. Если это так, тогда это совершенно немыслимо.