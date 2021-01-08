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15:24 (мск), источник: Sport24

За рубежом снова беспокоятся о допинге в русском биатлоне

Мнения Шелбрейд, Самуэльссона и российской стороны.

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«Ижевская винтовка» привлекла к себе внимание не только тем, что там проходил отбор на январские этапы Кубка мира. Чуть позже стало известно, что 33 юниора снялись с гонок, когда стало известно о приезде на турнир в Ижевск и Чайковский допинг-офицеров Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Биатлонная федерация (СБР) пообещала разобраться в этой странной ситуации. Других вариантов тут и быть не могло. Все же мысли о «запрещенке» лезут в голову сами собой. Имидж у нашего биатлона уже давно в мусорном ведре.

В СБР озвучили причину снятия юниоров довольно быстро, правда, глубинным расследованием это точно не назовешь.

«Общение с представителями регионов подводит нас к именно такому выводу [массовое снятие спровоцировал неудачно составленный календарь]. По сравнению с прошлогодними соревнованиями программу «Ижевской винтовки» у юниоров и юниорок уплотнили. Тогда у них было только по две личные гонки, а в этом году добавились эстафеты.

При этом год назад «Ижевская винтовка» была отборочной на юниорские первенство мира и первенство Европы, а в этом году она лишилась этого статуса. Из-за коронавируса международные соревнования у юниоров передвинулись, и отбор мы теперь будем проводить на месяц позже, с 18 по 21 января в Рыбинске.

Хочу подчеркнуть, что все спортсмены, которые снялись с гонок, были открыты для допинг-контроля. Никто из них не покинул мест проведения соревнований до их окончания. В СБР ничего не имеют против того, чтобы РУСАДА дополнительно проверило любого из снявшихся в Чайковском или Ижевске, чтобы окончательно успокоить биатлонную общественность, — заявил глава СБР Виктор Майгуров.

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Согласны с этой версией не все. Все же тестирование РУСАДА — куда более весомый аргумент. Но его еще нужно дождаться, чтоб наверняка. К тому же некоторые спортсмены снялись не только с личных гонок, но и с эстафет, которые чрезвычайно важны для имиджа регионов. А тот же Ханты-Мансийск провалился, заняв аж 14-е место. Лидеры не бежали.

Пока же Sport24 собрал мнения людей, которые хорошо разбираются в биатлоне. У всех свои мысли по поводу случившегося на «Ижевской винтовке».

Дмитрий Губерниев, комментатор

— Истинная причина снятия биатлонистов с соревнований в конце декабря простая, но очень важная. Бухгалтерия! Тренер обязан отчитаться перед организацией, которая его и спортсменов отправила в командировку. Вот и все. Спортсмены заявляются по группам, снимаются, есть индивидуальный план подготовки и так далее. Кто-то готов бежать три гонки, кто-то — две, и так далее. Болезни, самочувствие, тактические нюансы. Но по документам все должны пройти! Бухгалтерия и законы РФ. Все должны быть в итоговом протоколе соревнований!

Бухгалтерию не интересует состояние спортсменов, нужна строгая отчетность. Николай Панкратов слышал звон, да не знал, где он. РУСАДА молчит? Ибо нет там допинга! Каждая собака знает, что в Ижевске и Чайковском допинг-пробы взять могут, так как это важные отборочные старты для взрослых. Но не для юниоров, они там никуда не отбирались! Допинг? Лыжники тоже массово не бежали гонку в Красногорске, 35 человек снялись! Тоже допинг? В спорте и в организации спорта надо разбираться, ребята! Календарь в биатлоне тренеры утверждали, и никто не был против. Едем дальше.

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Себастьян Самуэльссон, биатлонист сборной Швеции

— Я потрясен. Тем более что мы говорим о юниорах. Не знаю, где проходит грань жестокого обращения с детьми?! Это опасная, совершенно безумная вещь. Очень грустно, что такое продолжается.

Надеюсь, скоро удастся протестировать этих спортсменов. Когда один или два человека снимаются с соревнований, это еще можно объяснить, но массовое снятие кажется странным.

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Дмитрий Васильев, двукратный олимпийский чемпион

— К этому надо отнестись серьезно. Я думаю, что те, кто снялся, должны пройти допинг-тесты. В обязательном порядке! Это не может не настораживать.

Более того, те спортсмены, которые снялись, должны попасть под особый режим внимания, скажем так. Может, их стоит проверять почаще, чем всех остальных.

Вообще с допингом надо бороться серьезно, а не просто так, декларациями. Не просто объявлять, что мы боремся, а по-настоящему делать что-то. Допинг — это зло, реальное зло, которое сейчас поразило весь мировой спорт.

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Лив-Грете Шелбрейд, трехкратный призер Олимпийских игр

— Это страшно, и я надеюсь, что федерация возьмет дело в свои руки и выяснит, в чем причина. Важно уточнить, что мы живем в условиях пандемии и может быть много причин, по которым спортсмены были вынуждены внезапно сняться. Но если причина в том, что они боятся тестирования, то это крайне тревожно. Я с трудом могу поверить, что это правда, после всего произошедшего. Если это так, тогда это совершенно немыслимо.

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