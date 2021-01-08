Рождественское чудо: биатлонистка из России впервые в сезоне попала в топ-6

Счастливые комбинации Истории людей, выигравших в лотерее

Кубок мира по биатлону добрался до немецкого Оберхофа. Начинать 2021 год решили быстрой спринтерской гонкой, чтобы биатлонистов не загонять. Все же новогодние праздники традиционно являются затяжными. Первые старты в январе — всегда отличная возможность узнать, кто использовал перерыв в стартах с пользой. Сборной России, которая не может прервать безмедальную серию (39 гонок), это тоже касается. Началась проверка с женщин. На спринт тренеры заявили Ларису Куклину, *Ирину Казакевич, Евгению Павлову, Светлану Миронову, Ульяну Кайшеву и дебютантку Наталью Гербулову.

Лучшее начало выдала Маркета Давидова. Ей даже скоростная Тириль Экхофф проиграла. Правда, на 2-километровке норвежка шла с чешкой практически в одни ноги.

Перед ними стартовала Куклина, но соперницы привезли россиянке больше 16 секунд. Таким же осталось отставание Ларисы и после лежки, которую она прошла без промахов. Лидировала все та же Давидова, но секунда преимущества выглядела смехотворно.

Чуть позже Куклину с третьей промежуточной позиции сместила Ханна Эберг, а потом и еще ряд спортсменок. Удивительного в этом было мало. Скорость у Куклиной не такая внушительная, как хотя бы во время прошлогоднего ЧМ. Зато таковая имелась у Анны Солы из Белоруссии. Она обошла Давидову на старте гонки. Ей даже ничего не могла противопоставить Марте Улсбю Ройселанн. Белоруска спокойно бы стала лидером гонки, но промазала. Помешать Экхофф и Давидовой не вышло и у норвежки — один промах.

Что же до разборок между Маркетой и Тириль, там случилась перестановка — теперь лучшей была Экхофф. Чешка же ошиблась на стойке и на победу не претендовала. Куклина и на втором рубеже обошлась без ошибок, но на медаль рассчитывать не могла (проиграла норвежке 42 секунды на последнем круге, да и много кому еще по полминуты). Слишком быстры были соперницы. Да и сама Лариса признала, что на старте заключительного круга зря погналась за швейцаркой. Силы не рассчитала, и на финиш их не осталось.

Вклиниться в борьбу совсем не получилось у Казакевич. Никакующая скорость, да еще 3 промаха. Зато у триумфаторши «Рождественской гонки» Павловой наладилась стрельба. Женя в себя поверила. Биатлонистке это помогло и на лежке, и на стойке. Она была даже круче Куклиной после второго рубежа. Между ними было 10 секунд.

Сносно спринт начали Миронова и Кайшева, но уже на первом рубеже лишили себя возможности бороться за топ-10.

Куклина из-за просадки на финальном круге стала только 20-й. А вот Павлова продержалась чуть лушче, и ее стараний хватило для заезда в цветы. Печально только, что Улсбю Ройселанн и Жюли Симон с двумя промахами оказались выше.

Лиза Тереза Хаузер из Австрии впервые в карьере добралась до личной медали. Несколько секунд она привезла Симон. Кстати, начала возвращаться в былые кондиции Эберг — второе место. Она смогла и со стойкой точно справиться, и ходом много не проиграть.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CIdxchtpgwQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CIdxchtpgwQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CIdxchtpgwQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ?Евгения ? (@pavlovazheniia)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но все эти разборки были далеко за спиной Тириль Экхофф. Она и бежала почти круче всех, и стреляла идеально. В субботу она убежит в 30 секундах перед Эберг. Можно сделать дубль.

Мы же радуемся за Евгению Павлову. 6-й результат — лучший в сборной за весь сезон, мужчин, кстати, тоже считаем. Сама она после финиша пожаловалась на дико тяжелый финишный круг. Но стрельба к ней вернулась, и это самое главное на данный момент.

Миронова стала 15-й, и это с двумя промахами. Стреляй точно — и вот он подиум. Но Светлана в очередной раз запорола лежку.

Куклина — 20-я, Кайшева — 22-я. Совсем гонка не получилась у Казакевич — 56-я. Она в пасьют попала чудом. А вот дебютантка Гербулова допустила три промаха и финишировала 87-й — мимо гонки преследования. Да и ходом проиграла Наталья очень много.