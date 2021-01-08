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16:19 (мск), источник: Sport24

Рождественское чудо: биатлонистка из России впервые в сезоне попала в топ-6

Евгении Павловой — респект!

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Кубок мира по биатлону добрался до немецкого Оберхофа. Начинать 2021 год решили быстрой спринтерской гонкой, чтобы биатлонистов не загонять. Все же новогодние праздники традиционно являются затяжными. Первые старты в январе — всегда отличная возможность узнать, кто использовал перерыв в стартах с пользой. Сборной России, которая не может прервать безмедальную серию (39 гонок), это тоже касается. Началась проверка с женщин. На спринт тренеры заявили Ларису Куклину, *Ирину Казакевич, Евгению Павлову, Светлану Миронову, Ульяну Кайшеву и дебютантку Наталью Гербулову.

Лучшее начало выдала Маркета Давидова. Ей даже скоростная Тириль Экхофф проиграла. Правда, на 2-километровке норвежка шла с чешкой практически в одни ноги.

Перед ними стартовала Куклина, но соперницы привезли россиянке больше 16 секунд. Таким же осталось отставание Ларисы и после лежки, которую она прошла без промахов. Лидировала все та же Давидова, но секунда преимущества выглядела смехотворно.

Чуть позже Куклину с третьей промежуточной позиции сместила Ханна Эберг, а потом и еще ряд спортсменок. Удивительного в этом было мало. Скорость у Куклиной не такая внушительная, как хотя бы во время прошлогоднего ЧМ. Зато таковая имелась у Анны Солы из Белоруссии. Она обошла Давидову на старте гонки. Ей даже ничего не могла противопоставить Марте Улсбю Ройселанн. Белоруска спокойно бы стала лидером гонки, но промазала. Помешать Экхофф и Давидовой не вышло и у норвежки — один промах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Что же до разборок между Маркетой и Тириль, там случилась перестановка — теперь лучшей была Экхофф. Чешка же ошиблась на стойке и на победу не претендовала. Куклина и на втором рубеже обошлась без ошибок, но на медаль рассчитывать не могла (проиграла норвежке 42 секунды на последнем круге, да и много кому еще по полминуты). Слишком быстры были соперницы. Да и сама Лариса признала, что на старте заключительного круга зря погналась за швейцаркой. Силы не рассчитала, и на финиш их не осталось.

Вклиниться в борьбу совсем не получилось у Казакевич. Никакующая скорость, да еще 3 промаха. Зато у триумфаторши «Рождественской гонки» Павловой наладилась стрельба. Женя в себя поверила. Биатлонистке это помогло и на лежке, и на стойке. Она была даже круче Куклиной после второго рубежа. Между ними было 10 секунд.

Сносно спринт начали Миронова и Кайшева, но уже на первом рубеже лишили себя возможности бороться за топ-10.

Куклина из-за просадки на финальном круге стала только 20-й. А вот Павлова продержалась чуть лушче, и ее стараний хватило для заезда в цветы. Печально только, что Улсбю Ройселанн и Жюли Симон с двумя промахами оказались выше.

Лиза Тереза Хаузер из Австрии впервые в карьере добралась до личной медали. Несколько секунд она привезла Симон. Кстати, начала возвращаться в былые кондиции Эберг — второе место. Она смогла и со стойкой точно справиться, и ходом много не проиграть.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но все эти разборки были далеко за спиной Тириль Экхофф. Она и бежала почти круче всех, и стреляла идеально. В субботу она убежит в 30 секундах перед Эберг. Можно сделать дубль.

Мы же радуемся за Евгению Павлову. 6-й результат — лучший в сборной за весь сезон, мужчин, кстати, тоже считаем. Сама она после финиша пожаловалась на дико тяжелый финишный круг. Но стрельба к ней вернулась, и это самое главное на данный момент.

Миронова стала 15-й, и это с двумя промахами. Стреляй точно — и вот он подиум. Но Светлана в очередной раз запорола лежку.

Куклина — 20-я, Кайшева — 22-я. Совсем гонка не получилась у Казакевич — 56-я. Она в пасьют попала чудом. А вот дебютантка Гербулова допустила три промаха и финишировала 87-й — мимо гонки преследования. Да и ходом проиграла Наталья очень много.

Несмотря на результаты Казакевич и Гербуловой, это все равно лучшая гонка для сборной России за долгое время. Есть и попадание в топ-6, и три человека в топ-20. Для Кубка наций это неплохой буст. Пока нет медалей, позитив нужно искать даже в таких локальных моментах.

  • 1
    Тирил Экхофф
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Ханна Эберг
    Швеция
    Швеция
  • 3
    Лиза Тереза Хаузер
    Австрия
    Австрия
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