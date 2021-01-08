Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
24Дружба народов СССР, самса, горилка: еще одно путешествие в прошлое в Москве
32Слезы Щербаковой и Тутберидзе, радость Трусовой и Плющенко, огромный медведь. Невероятные эмоции ЧР-2021
16:23 (мск), источник: Sport24

Тихонов пристыдил Губерниева после женского спринта: «Чему мы радуемся? Это позор, просто стыдоба!»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов обрушился с критикой на комментатора Дмитрия Губерниева после женского спринта на 5-м этапе Кубка мира в Оберхофе.

Наверх
Источник: РИА "Новости"
5 мифов о лотереях
Развенчиваем стереотипы

Лучшей из российских биатлонисток стала Евгения Павлова, которая при чистой стрельбе финишировала шестой с отставанием в минуту от победительницы Тириль Экхофф. Губерниев в прямом эфире после гонки назвал 6-е место Павловой историческим фактом.

«Губерниев сказал, что 6-е место — это исторический факт. Просто стыдоба. Я сижу и смотрю белорусское телевидение, нормальный комментарий, все размерено и ясно. Но этот не дает понять ничего.

У нас 6-е место, чему мы радуемся? Это позор. Ведь имея такое количество стрельбищ, комплексов, самое большое количество занимающихся в мире, это у нас, о чем тут говорить? Сейчас 6-е место — это наш максимум?

Я не могу ответить на этот вопрос. Как говорят, если все промажут, то мы выиграем точно. На без рыбье и рак рыба, а на безводье и он фонтан, — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом Sport24 Араратом Мамбреяном.

Напомним, российские биатлонисты на попадают на пьедестал в Кубке мира на протяжении 40 гонок. Ранее Губерниев заявил, что съест ботинок в прямом эфире, если серия без медалей продлится до 50 гонок.

  • 1
    Тирил Экхофф
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Ханна Эберг
    Швеция
    Швеция
  • 3
    Лиза Тереза Хаузер
    Австрия
    Австрия
 «За секс с женой депутата предложили 100 000 евро». Откровенная история экс-футболиста сборной России
«Приехал домой, а там такой трэш!» Жену футболиста застукали за изменой
Лучший день в карьере русского биатлониста: 11-й на Кубке мира
«Мы не чехи, чтоб сидеть в обороне». Ларионов остается в сборной
«Атлетико» и «Севилья» снова начнут побеждать: Топ ставок дня
Большунов выиграл пятую подряд гонку на «Тур де Ски»
Рождественское чудо: Биатлонистка из России впервые в топ-6
Россиянка победила в масс-старте на «Тур де Ски»
Россиянин Мардеев одержал первую победу на этапе «Дакара»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь