Тихонов пристыдил Губерниева после женского спринта: «Чему мы радуемся? Это позор, просто стыдоба!»

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Лучшей из российских биатлонисток стала Евгения Павлова, которая при чистой стрельбе финишировала шестой с отставанием в минуту от победительницы Тириль Экхофф. Губерниев в прямом эфире после гонки назвал 6-е место Павловой историческим фактом.

«Губерниев сказал, что 6-е место — это исторический факт. Просто стыдоба. Я сижу и смотрю белорусское телевидение, нормальный комментарий, все размерено и ясно. Но этот не дает понять ничего.

У нас 6-е место, чему мы радуемся? Это позор. Ведь имея такое количество стрельбищ, комплексов, самое большое количество занимающихся в мире, это у нас, о чем тут говорить? Сейчас 6-е место — это наш максимум?

Я не могу ответить на этот вопрос. Как говорят, если все промажут, то мы выиграем точно. На без рыбье и рак рыба, а на безводье и он фонтан, — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом Sport24 Араратом Мамбреяном.