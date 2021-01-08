Лучший день в карьере русского биатлониста: он 11-й на Кубке мира
Россияне еще ни разу не были выше 10-го места.
Россияне еще ни разу не были выше 10-го места.
Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Евгений Гараничев и Кирилл Стрельцов — такой состав тренеры заявили на мужской спринт. После 6-го места Евгении Павловой хотелось верить, что и парни выдадут
В ожидании всех топов Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома и Йеспер Нелин начали очень круто. Бабиков шведам проиграл больше 20 секунд за первые два километра. После лежки единоличным лидером стал уже Понсилуома. Нелин уступил ему 10 секунд, а вот Самуэльссон промазал и отвалился далеко. Что же до Бабикова, он пошел по пути Себастьяна, перестав быть интересным в этом спринте. Слишком уж серьезно россиянин уступал соперникам ходом.
Зато радовал Елисеев. Он шведам всего 4 секунды на старте проигрывал. Оставалось только стрелять чисто, учитывая провал Понсилуомы на стойке. На рубеже Матвей сработал четко, никуда не торопился. Спокойствие помогло ему стать вторым (пусть и предварительно). Елисеев уступал 6 секунд шведу. Хорошо бы, чтоб так и оставалось, но позади россиянина всех укатывал Йоханнес Бе. Здорово шли Йоханнес Дале, Эмильен Жаклен и Эдуард Латыпов (в одни ноги с Елисеевым). Вот только из всех этих соперников лишь Бе удалось сработать чисто.
Рыжий стал лидером, привезя Елисееву 21,7 секунды, но Матвей ничего не терял. Стойку он начал лихо. Жаль, что последним выстрелом промазал. Тем не менее после прохождения штрафного круга биатлонист обошел Сергея Бочарникова, став первым. Потом его практически сразу же опередил Дале, который имел промах на лежке. Норвежец 10 секунд у Елисеева выигрывал. Ничего хорошего россиянину это не сулило. Впереди еще предстояло стрелять Бе, хотя запас у него был громадный.
Определенные шансы были связаны с Логиновым. Он круто начал — 2,5 секунды от Самуэльссона. Отстрелял точно, но при этом готовился невероятно долго. Уходя с лежки, Александр проигрывал Рыжему 28,2 секунды. На отметке 4,1 километра отставание выросло до 40… Логинов второй круг провел печально — больше 40 секунд отставания от Стурлы Холма Легрейда, не говоря про Йоханнеса Бе. Он там даже Елисееву уступил. На рубеже же биатлонист допустил традиционный промах последним выстрелом и даже на попадание в топ-10 не мог рассчитывать.
Единственный, кто мог конкурировать с Бе — брат Тарьей. Тот ему уступал 9,8 секунды, когда ушел с лежки, а после стойки взял и привез 3,3. Был в борьбе с ними Легрейд — 4,4 секунды от
У нас же круче Павловой никто не смог выступить сегодня, но близок к тому был Латыпов. Он мощно прошел последний круг (всего 17 секунд от Бе) и даже с промахом смог стать 11-м. Это его лучший результат в карьере на Кубке мира.
Елисеев тоже провел неплохую гонку (16-й), уж точно лучше, чем все старты на Кубке мира в декабре. Логинов же найти себя пока не может — 19-й.
Стрельцов оба рубежа прошел на ноль и завершил гонку на 27-м месте. Для сезонного дебюта это здорово (вспомните спринты Халили, Сучилова, Пащенко). К тому же Кирилл переболел на сборе.
Гараничев завалил стойку (3 промаха) и финишировал 60-й. Бабиков только 74-й, и это мимо пасьюта. Совсем печаль.